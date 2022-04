BH: juiz visita área verde no Belvedere que pode ir a leilão

Área de 50 hectares entre Belo Horizonte e Nova Lima, no Belvedere, iria a leilão no final de março (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O juiz Mário de Paula Franco Júnior visitou, na manhã desta segunda-feira (18/4), a área entre Belo Horizonte e Nova Lima, onde há um movimento para se criar o Parque Linear do Belvedere. O espaço seria leiloado no final de março para a construção de possíveis prédios habitacionais e comerciais.

Moradores do Belvedere e de Nova Lima, além de políticos das cidades, acompanharam a visita do juiz ao espaço. A maioria é favorável ao cancelamento do leilão e à não verticalização da área, mas têm opiniões diferentes sobre o destino do terreno.

Moradores da região e políticos acompanharam a visita do juiz ao espaço (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Os moradores e políticos de Belo Horizonte defendem a preservação da área e a criação do Parque Linear do Belvedere. Porém, quem vive em Nova Lima defende a construção de uma rodovia em parte da área, que visaria a melhor circulação de carros entre as cidades da Região Metropolitana e o Centro da capital.

Silvia Sachetto, de 56 anos, mora no Belvedere e defende a preservação do parque. “Vi todo esse vale ser destruído. É um pulmão para a gente. É o único verde da região. Vemos aos poucos esse verde ir embora. É um ótimo lugar para passear. É essencial a gente preservar a região, preservar as nascentes que estão presentes aqui e abastecem a cidade, preservar o verde."

Cida Miranda, de 57 anos, é representante da Associação dos Moradores do condomínio Quintas do Sol, às margens da MG-030, defende que é possível criar o parque e a via no espaço.

“Defendemos um projeto viário. Temos um amplo espaço aqui. Podemos combinar a rodovia com o parque. Não é habitacional, é locomoção. Qualidade de vida para a população de Nova Lima, que gasta horas no trânsito. Temos o apoio da prefeitura de Nova Lima na construção da via”.

Representantes de Nova Lima apontaram que, além do espaço ser suficiente para o parque e para a rodovia, a via solucionaria grande parte do problema do trânsito do Vila da Serra e facilitaria a passagem para BH.

Juiz Mário de Paula Franco Júnior visitou o local na manhã desta segunda-feira (18/04) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Os vereadores de Belo Horizonte argumentaram que a solução do trânsito no local é a ampliação dos acessos e das rotatórias da região, como o trevo do BH Shopping, da rotatória do Anel Rodoviário e a do trevo do Seis Pistas.

O deputado estadual João Leite (PSDB), que esteve no local, é favorável à preservação do parque e apontou que a construção da rodovia irá proporcionar a especulação imobiliária na região e a criação de projetos habitacionais e comerciais.

A vereadora Duda Salabert (PDT) relembrou a importância da área para a captação de água e abastecimento da cidade. Além disso, o espaço é um importante ponto de permeabilização da cidade, impedindo possíveis alagamentos.