Duda Salabert relata transfobia após ter atendimento negado em salão

A vereadora Duda Salabert (PDT) publicou em suas redes sociais que sofreu transfobia na tarde desta segunda-feira (25/10) em um salão de beleza no Shopping Cidade, localizado na Região Central de Belo Horizonte. De acordo com ela, a atendente informou que “não atendia homens” no estabelecimento.

A parlamentar relatou que estava fazendo compras no Centro da cidade e foi ao único salão do shopping. "Vim a um salão no Shopping Cidade e pedi para fazer a sobrancelha. Aí a atendente disse que só atende público feminino. Falei 'então, minha sobrancelha é público feminino'. Aí ela disse que não atende homem. Eu disse que sou uma pessoa transexual. Ela disse que não iria me atender", disse.

Duda ainda contou que gostaria de levar o caso à gerência do shopping e, embora o salão seja o único estabelecimento do ramo no local, ela preferiu não citar o nome da empresa.

Duda Salabert foi a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte, contabilizando 37.613 votos.

O em.com.br procurou a assessoria do Shopping Cidade e aguarda retorno.

