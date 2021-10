Mesmo com chuvas, Uberaba alerta para que população economize água

Situação de hoje (25/10) na estação de captação da Codau no Rio Uberaba (foto: Codau Uberaba/Divulgação)



A seca prolongada de cerca de seis meses esse ano em Uberaba e região continua causando danos, tanto que a Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (Codau) alertou, hoje (25/10), para que a população da cidade continue economizando água, mesmo diante das previsões meteorológicas de aumento da frequência do volume de chuva na Região Sudeste para os meses de outubro e novembro.

Segundo a Codau, o Rio Uberaba voltou a ter redução de vazão neste final de semana e o sistema de transposição do Rio Claro precisou ser religado.



“A seca prolongada afetou drasticamente os mananciais e a taxa de reposição pela precipitação pluviométrica está sendo insuficiente. Ainda não foi possível verificar a recarga completa do lençol freático na bacia do Rio Uberaba”, diz trecho de nota da companhia.



Nos últimos dias, mesmo com um acumulado de 140,8 mm de precipitação em setembro e outubro em Uberaba, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a vazão do Rio Uberaba voltou a cair novamente.

Ontem, com o baixo volume de água registrado na Estação de Captação, em torno de 760 litros/segundo, a equipe de engenharia da Codau decidiu pelo acionamento da transposição do Rio Claro, com um motor elétrico sendo religado. E hoje, um segundo motor também foi acionado.

Ao longo do mês de outubro, a vazão média do Rio Uberaba ficou em 1000 litros/segundo e com o sistema de transposição do Rio Claro operando por 11 dias.



Segundo o presidente da Codau, José Waldir de Sousa Filho, o volume de chuva nesta primavera em Uberaba, por enquanto, está abaixo do necessário para regularizar a vazão do Rio Uberaba.

“Além disso, este volume não está sendo suficiente para suprir o déficit nos principais afluentes do Rio Uberaba, que estão enfrentando uma situação de secura muito intensa este ano. Por isso a necessidade de a população manter os hábitos de economia de água como forma de colaborar com a situação hídrica do rio”, destacou Sousa Filho.