PRF apreende carga de cocaína avaliada em mais de R$ 3 milhões em Minas

Uma carga de cocaína avaliada em mais de R$ 3 milhões foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-262, no município de Bom Despacho, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. O flagrante aconteceu durante uma fiscalização de rotina na manhã desta segunda-feira (25/10). O autor, que não teve a idade divulgada, foi preso.

Os policiais realizavam a operação na altura do km 477, quando deram ordem de parada a um carro com placas do município de Cuiabá (MT).

Durante a vistoria no interior do automóvel, os policiais encontraram 25 tabletes de pasta base de cocaína no encosto do banco traseiro, o que totalizava 25 kg do entorpecente. Conforme os agentes, o prejuízo estimado para o tráfico de drogas ultrapassa a cifra de R$ 3 milhões.

Indagado pelas autoridades, o condutor disse que o veículo foi abastecido com a droga no município de Pontes e Lacerda (MT) e que receberia R$ 11 mil para entregar a mercadoria na cidade de Nova Serrana (MG).

Diante do flagrante, o autor foi preso e encaminhado, juntamente com a carga de entorpecentes apreendida, à delegacia em Bom Despacho.

Mais de 60 kg de drogas apreendidas no sábado

Os policiais localizaram a carga no fundo falso do assoalho de um automóvel e também em uma caixa de som, no porta-malas. Foram apreendidos 61 kg de maconha e 2 kg de skunk.

O veículo com as drogas e os autores foram conduzidos à Polícia Civil de Água Clara (MS).

Prejuízo de R$ 29 milhões ao tráfico

Operações de combate ao tráfico de drogas nas rodovias já viraram rotina para a PRF, sendo que muitas delas conseguem gerar prejuízos milionários para o tráfico de drogas.

O veículo suspeito, com placas do Paraná, foi abordado em um posto de combustíveis após denúncias de direção perigosa.

Segundo a PRF, ao identificarem um compartimento na carroceria do veículo, os agentes encontraram e apreenderam 704 quilos de cocaína que renderiam mais de R$ 29,3 milhões para os traficantes.