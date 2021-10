Mais de 60kg de drogas que iriam para Uberlândia são interceptados no MS

Droga estava escondida em um caixa de som e em um fundo falso de um carro (foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou e apreendeu, ainda no Mato Grosso do Sul, mais de 60 kg de drogas que tinham como destino a cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Dois homens foram presos.Segundo a PRF, a carga estava em uma caixa de som, no porta-malas de um veículo, além de um fundo falso no assoalho. Eram 61 kg de maconha e 2 kg de skunk.A abordagem foi em um patrulhamento de rotina na altura do km 141 da rodovia BR-262, ainda no Município de Água Clara (MS).Os dois homens no automóvel contaram, depois do flagrante, que o veículo foi deixado em Campo Grande (MS) e eles seguiriam para a cidade mineira com a droga.Os homens foram encaminhados, juntamente com a droga e o veículo, para a Polícia Civil local em Água Clara.