Onça é encontrada em árvore no quintal de casa em Uberlândia; veja

O felino estava no topo de uma mangueira (foto: Divulgação/CBMG)

Uma onça foi capturada pelo Corpo de Bombeiros na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O animal de grande porte foi encontrado em uma árvore, no quintal da residência.Os bombeiros foram acionados pelos moradores no bairro Taiaman, zona norte da cidade. A onça era uma suçuarana e foi preciso o auxílio de um médico veterinário para a captura do felino.