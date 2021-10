Quase 200 cidades de Minas podem sofrer com novos temporais hoje

Em Montes Claros, ventos derrubaram torre de telefonia. Cidade não está no alerta deste domingo do Inmet (foto: Reprodução/WhatsApp)

A nova frente fria que chegou a Minas Gerais neste fim de semana já causa efeitos em várias cidades do Sul do estado e em algumas do Triângulo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com um alerta de perigo ligado até 18h deste domingo (24/10) para chuvas com grande potencial de destruição.