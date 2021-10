Retomada do programa BH é da Gente reúne bom número de participantes

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Marina estava na Savassi com o filho, Augusto, e o marido, Marcelo Prota (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Com as pessoas usando máscara e respeitando o espaço do outro, Lorena disse que se sentiu segura participando do evento (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Celio Ramires jogando Totó com o filho Nicolas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Savassi (Centro-Sul), nos trechos de cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e Cristóvão Colombo, Bairro Funcionários

Avenida Guarapari (Pampulha), no trecho entre a avenida Portugal e a Rua Deputado Salim Nacur, no Bairro Santa Amélia

Rua Araribá (Noroeste), no trecho entre as ruas Marcazita e Carmo do Rio Claro

Avenida Silva Lobo (Oeste), no trecho entre as ruas Xapuri e Garret, nos bairros Grajaú e Nova Granada

A Prefeitura de Belo Horizonte retomou hoje o programa BH é da Gente, com atividades de lazer em quatro pontos da capital mineira. A chuva fraca do início da manhã em diversos pontos da cidade deixou o movimento tímido no início da atividade, às 9h. Mas, à medida que o tempo foi firmando, as pessoas começaram a chegar.Além das crianças nos brinquedos infláveis e participando de atividades junto com os pais, pessoas com animais de estimação e ciclistas se reuniram no quarteirão fechado da Savassi, no cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e Cristóvão Colombo.“Esse é o tipo de atividade mais segura, já que estamos ao ar livre. Acho que poderia ter recomeçado há mais tempo”, avalia Marina Duarte Dias (33), que estava na Savassi com seu filho, Augusto, e o marido, Marcelo Prota.A família já frequentava o BH é da Gente antes de sus suspensão, devido à pandemia da Covid-19, e conta que estavam ansiosos pelo retorno. A jornalista conta que a chuva impediu que chegassem às 9h, mas, assim que o tempo firmou, eles foram prestigiar o evento. No entanto, Marina achou que o local estava vazio em relação ao que era antes.De acordo com o secretário Elberto Furtado, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel), o movimento desse domingo está sendo bom para a retomada, mas “o importante é a população ir tomando ciência de que o programa voltou e que o espaço está aqui para ser ocupado”.Servidora pública estadual, Lorena Assunção Belleza (44) aprovou o retorno do programa. “É uma iniciativa excelente. As coisas precisam voltar. A pandemia deixou todo mundo em casa por muito tempo, mas agora as pessoas precisam voltar a conviver em sociedade”, disse Lorenna, que se sentiu segura participando do evento, “com pessoas usando máscara e respeitando o espaço do outro”.O BH é da Gente foi criado em março de 2017. Três anos depois, quando foi suspenso devido à pandemia, o programa já estava e, quatro pontos de Belo Horizonte, com uma média de 1.500 participantes. Ao todo, 150 mil pessoas já participaram do evento, que agora está de volta em todos os domingos, das 9h às 13h.