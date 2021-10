Intervalo entre doses da vacina da Pfizer é reduzido para 21 dias, em Betim

Pouco mais de 50% da população de Betim já completou a vacinação contra a COVID (foto: Adeildo Silva/Divulgação)





Adolescentes ou adultos que tomaram a primeira dose da vacina contra a COVID-19 com o imunizante da Pfizer, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), poderão tomar a segunda dose mais cedo do que o esperado. A prefeitura antecipou para 21 dias o intervalo entre as doses. Antes, o prazo aguardado era de 56 dias.



Com a nova data, a aplicação da segunda dose já será esta semana. Os jovens de 17, 16 e 15 anos recebem a segunda dose na quinta-feira (28/10). Já para os adolescentes de 14, 13 e 12 anos, a imunização será na sexta-feira (29/10).

A vacinação ocorrerá nas 37 Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 17h. A expectativa é que cerca de 25.230 adolescentes devem completar o ciclo de imunização.



Os adultos de 25 a 18 anos que foram vacinados com a Pfizer também estão recebendo a segunda dose com intervalo de 21 dias. Amanhã, será a vez das pessoas com 21 e 20 anos; na quarta-feira (27/10), das pessoas com 19 e 18 anos.



Quem já foi convocado e ainda não tomou a dose 2 pode comparecer à UBS para completar o ciclo vacinal.



Quem recebeu a primeira dose da vacina CoronaVac, cujo intervalo entre as doses é de 28 dias, ou da AstraZeneca, que tem intervalo de 84 dias, deve procurar o posto de vacinação na data aprazada no cartão de vacinas.



No ato da vacinação, devem ser apresentados um documento de identidade, o CPF, o cartão de vacina com o registro da primeira dose e o Cartão SUS. Essas informações são obrigatórias para que o registro da dose seja repassado ao Ministério da Saúde.



Pouco mais de 50% da populaçã de Betim está com o ciclo de imunização completo

Hoje, Betim alcançou a marca de mais de 50% da população com o esquema vacinal contra a COVID-19 completo. Dos 450.024 mil habitantes da cidade, 225.765 já receberam as duas doses ou a dose única dos imunizantes que protegem contra a doença, enquanto 75,6% receberam ao menos uma dose da vacina contra o novo coronavírus.



O avanço da vacinação tem refletido na queda do número de novos casos confirmados, de óbitos e de internações em decorrência da COVID-19. Em maio de 2021, no pior momento da pandemia, 3.666 pessoas precisaram de internação em leitos de UTI no Cecovid Betim, uma média diária de 118 pessoas. Atualmente, apenas 17 estão internadas na unidade.



“Quanto mais pessoas vacinadas, menores são os casos da doença que irão agravar e demandar internação hospitalar. Por isso, reforço que é de extrema importância que a população procure as unidades de saúde para tomar a segunda dose da vacina,” alertou o secretário municipal de Saúde, Augusto Viana.



Cronograma de vacinação em Betim Dose 2 - adolescentes de 12 a 17 anos, com ou sem comorbidades Quinta-feira (28/10) - adolescentes de 17, 16 e 15 anos

Sexta-feira (29/10) - adolescentes de 14, 13 e 12 anos

Local: 37 Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

Dose 2 - adolescentes de 12 a 17 anos, com ou sem comorbidades Quinta-feira (28/10) - adolescentes de 17, 16 e 15 anos

Sexta-feira (29/10) - adolescentes de 14, 13 e 12 anos

Local: 37 Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

Horário: das 8h às 17h

Dose 2 - adultos de 21 a 18 anos Terça-feira (26/10) - pessoas com 21 e 20 anos

Quarta-feira (27/10) - pessoas com 19 e 18 anos

Local: 37 Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

Dose 2 - adultos de 21 a 18 anos Terça-feira (26/10) - pessoas com 21 e 20 anos

Quarta-feira (27/10) - pessoas com 19 e 18 anos

Local: 37 Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

Horário: das 8h às 17h



Dose de reforço Idosos com 60 anos ou mais - que tomaram a segunda dose da Coronavac até o dia 29 de abril

Local: 37 Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

Horário: das 8h às 17h Local: 37 Unidades Básicas de Saúde (UBSs)Horário: das 8h às 17h