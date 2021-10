Mãe faz vaquinha para comprar cadeira de rodas para a filha de 6 anos

Família cria vaquinha virtual para comprar uma nova cadeira de rodas para Melyssa, de 6 anos (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução )

Melyssa Sofia é uma criança alegre e cheia de vida, que vive com a mãe em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com um sorriso no rosto, a pequena Mel, com seus 6 anos, cativa a família, que luta para conseguir R$ 10 mil. O dinheiro é para comprar uma nova cadeira de rodas e um andador treinador de marcha.