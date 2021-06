Ajude uma bailarina: jovem faz vaquinha para estudar em escola do Canadá

Raíssa, de 16 anos, pratica o balé desde os sete e sonha em aprimorar os passos no Canadá (foto: Arquivo pessoal)

Solidariedade

Raíssa Carolyne Santos Coelho, de 16 anos, é moradora de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e começou a dançaraos sete, em uma. Foi quando se apaixonou e, desde então, busca se aperfeiçoar nos movimentos singelos das pontas dos pés. Aprovada em audição de uma escola de balé do Canadá, ela tenta arrecadar R$ 50 mil para realizar o grande sonho."O balé é minha vida, sempre me dediquei e estou disposta a dedicar agora. É tudo pra mim, é como eu posso me expressar. Oé onde sinto a emoção de ser quem eu sou", conta a jovem.No início deste ano, Raíssa precisou interromper o balé por não conseguir conciliar a carga horária da dança e a da escola. Por pouco, não desistiudo seu sonho.O destino mudou quando ela se deparou com a abertura de vagas para bailarinas na. "Resolvi dar uma última chance", disse. Alugou uma sala e a prima gravou os vídeos para a audição."Mandei minhamuitas vezes, pois eles não tinham confirmado que haviam recebido minha inscrição. Quinze dias depois, recebi a tão esperada notícia. Choreimuito de emoção", lembra Raíssa.Porém, a companhia exige uma taxa anual de(dólares canadenses), o que corresponde a R$ 30 mil."A taxa deve ser paga até 30 de junho. Os outros 20 mil seriam para eu me sustentar lá, já que meus pais não iriam morar comigo, pelas condições financeiras mesmo. Seriam gastos com alimentação, aluguel, água, luz", conta.Do total de R$ 50 mil que ela necessita, só conseguiu pouco mais de 10% até agora: "Só arrecadei R$ 7 mil, o que não é nem metade do valor".Sendo assim, Raíssa e a família criaram uma, esperando contar com a solidariedade das pessoaspara levantar o montante."Hoje, entendo que tudo que eu passei foi necessário para meu crescimento e meu aprendizado, para seguir com a dança. Eu quero viver dela até o final da minha vida, mesmo que seja difícil", assegura a adolescente.Quem tiver interesse em ajudar, pode acessar a vaquinha por este link ou as transferências podem ser feitas por meio do Pix de Raíssa: raissa18655@gmail.com.