Gari se destaca em concurso de beleza e realiza sonho de ser modelo em Cabo Verde

Gari realiza sonho de ser modelo (foto: Laís Podestá Fotografias/Divulgação )

Claudia Helena Inácio de Brito, de 28 anos, trabalha deem, no Sul de Minas, e realizou ode ser modelo. Claudinha, como gosta de ser chamada, participa de umpara promover o comércio local e ajudar o Lar Santo Antônio.

A modelo plus size tem se destacado com as fotos postadas nas redes sociais. “Eu sempre sonhei em ser modelo, mas não esperava toda essa repercussão toda”. explica Claudinha.

Claudinha também sente orgulho da profissão de gari (foto: Redes Sociais/Divulgação )

Mãe, modelo e gari, Cláudia ainda tem outro sonho a ser conquistado: o curso de técnico de. "Estou me preparando financeiramente. Sou mãe e tenho três filhos. Preciso sustentar minha família. O trabalho de gari foi uma boa oportunidade. Sempre tive muitoda minha profissão e também já trabalhei como”, ressalta.

Gari está chamando a atenção da cidade e ganhando seguidores (foto: Laís Podestá Fotografias/Divulgação )

Enquanto isso, ela se diverte com os seguidores que vem conquistando exibindo o manequim 48. “Isso era um sonho de criança. Mas eu virei mãe, meu corpo mudou e não me enxergava modelo e nunca pensei que poderia se enquadrar na categoria plus size”, diz.

Mas, depois de uma sessão fotográfica, esse pensamento mudou e a gari está confiante. “Se eu posso ser as duas? Claro. Muitos me diminuem pelo cargo que ocupo, mas não importo não. Porque é através do meu cargo, que pra muitos é humilhante, que estou conseguindo alcançar todos os meus sonhos”, trecho da publicação de Claudinha.

Claudinha tem o desejo de ganhar o concurso para aumentar a representatividade de mulheres plus size. “Esse concurso serviu para mostrar que a magra tem seu lugar, assim como a gordinha também tem. Se eu perder, pelo menos meu recado está dado. Além disso, que mostrar que tudo é possível na vida”, diz.

O concurso

O concurso foi criado para promover o comércio local e ajudar o Lar Santo Antônio. “Durante a pandemia, as vendas de todos os setores caíram muito na cidade. Aí surgiu essa ideia. Além disso, temos meninas lindas que tem vontade, mas não tem incentivo.”, explica Júlia Torres, organizadora e idealizadora do concurso.

De acordo com Júlia, muitos parceiros abraçaram a ideia de promover projeto. “Fizemos contatos com os comércios da cidade, que toparam de cara. Temos lojas de roupas, acessórios, cabelereiro, manicure, maquiadores e fotógrafo”, diz.

Segundo o regulamento, mulheres acima de 16 anos e moradoras de Cabo Verde podem participar. Ao todo foram 52 inscrições, mas 30 seguem na disputa. “Tiveram algumas que desistiram. E outras que foram desclassificadas pela idade ou por serem de outros municípios”, afirma.

As 20 primeiras inscritas ganharam a produção completa: maquiagem, unha e cabelo. Mas todas ganharam sessão de fotos. “A gente colocou a categoria plus size, mas não limitou tamanho. Deixamos livre. Um dos nossos objetivos é quebrar os padrões sociais da beleza feminina ser só mulher magra”, completa.

O critério de pontuação vai ser pelo número de curtidas nas fotos das redes sociais e o total de rifas vendidas no valor de R$ 2. O dinheiro será doado para o Lar Santo Antônio, que sofreu um incêndio bem no começo da pandemia.

O evento de divulgação do resultado vai ser online, no dia 20 de setembro. “A ganhadora, além de prêmios variados, vai ser nomeada embaixadora da loja organizadora”, finaliza.