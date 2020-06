Concurso internacional de beleza on-line tem representante mineira

Maria Carolina Rodrigues, participante de Juiz de Fora que vai representar o Brasil no concurso "Miss Emerald Pageant" (foto: Kempton Vianna) pandemia do novo coronavírus, o concurso internacional de beleza “Miss Emerald Pageant” é totalmente on-line. A competição que teve início em maio vai ter a final com transmissão ao vivo pela internet em 10 de julho, às 21h30, com a participação de uma representante do Brasil, a mineira Maria Carolina Rodrigues. Devido ao isolamento social provocado pela, o concurso internacional de belezaé totalmente on-line. A competição que teve início em maio vai ter a final com transmissão ao vivo pela internet em, com a participação de uma representante do Brasil, a mineira





13:04 - 22/06/2020 Coronavírus: governo identifica 118 surtos da doença em Minas apoiar e promover os povos indígenas das américas, segundo o site da competição. Os seis jurados acompanham as redes sociais das 11 participantes desde o início do concurso para observar como as candidatas estão abordando o assunto, especialmente em tempos de pandemia da COVID-19. O evento, que seria na Colômbia, tem o objetivo de, segundo o site da competição. Os seis jurados acompanham as redes sociais das 11 participantes desde o início do concurso para observar como as candidatas estão abordando o assunto, especialmente em tempos de pandemia da COVID-19.



Ao todo, são 11 participantes - Brasil, Colômbia, El Salvador, Guiana, México, Paraguai, Peru, Espanha, Uganda, Venezuela e Zimbábue.





Maria Carolina Rodrigues, de 28 anos é de Juiz de Fora, na Zona da Mata. Em 2019, recebeu o título de Miss Turismo Brasil e este ano se tornou Miss Emerald Brasil. A modelo conta que precisou adaptar a rotina de trabalho para participar do concurso a distância. “Me sinto muito feliz em carregar o nome do nosso país, é uma honra para mim. Em um concurso presencial nos preparamos para estar 24h ligadas em uma programação totalmente voltada para um único objetivo. Neste caso, tive que adaptar minha rotina de home office e convivência com meus pais, fazendo da minha casa, em alguns momentos, um verdadeiro estúdio. É muito diferente, porém me sinto desafiada a fazer e eu gosto de desafios”, conta.





As 11 candidatas receberam um cronograma com as datas para enviar fotos e vídeos e lives obrigatórias. Um dia antes da final, elas vão responder, em 24 horas, um questionário oral em inglês. A ganhadora vai passar três meses na Colômbia para cumprir compromissos com patrocinadores e realizar atividades relacionadas à promoção da cultura indígena.





Além de cumprir com as exigências do concurso com a temática indígena, Maria Carolina deu início a uma ação social de arrecadação de fundos em benefício dos índios brasileiros, em parceria com a coordenação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) de Minas Gerais e Espírito Santo. A mineira está arrecadando doações e apoiando lives de forma pública para inspirar as pessoas a conhecerem melhor a cultura indígena de cada lugar.



“Estive ativa no evento Amazon Watch, Casa Ninja Amazônia e SOS Rainforest Live. Neste último, as misses do concurso se uniram para espalhar a ideia do #SOSRainforestChallange. A cada vídeo postado com a coreografia e a hashtag, a plataforma Tik Tok fez doações à causa”, explica.





Doações para as tribos indígenas





De acordo com a modelo, a FUNAI está arrecadando itens para lanches e cafés, principalmente para as crianças (bolachas, biscoitos, leite em pó, amido de milho, açúcar, café, farinha de trigo com fermento, etc). Produtos de limpeza, como sabão em barra e detergente também estão sendo arrecadados. Além disso, produtos de higiene (sabonete e papel higiênico).





Quem tiver o interesse em fazer a doação, o endereço é:

Rua Moreira Sales, 1.327 - Vila Bretas, Gov. Valadares - MG, 35030-390



*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz