Coronavírus: governo identifica 118 surtos da doença em Minas

(foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)

O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, informou que foram registrados 118 surtos da COVID-19 em Minas, destacando que há maior probabilidade de eles ocorrerem devido à maior circulação do novos coronavírus no Estado. A informação foi passada durante entrevista coletiva nesta segunda (22) na Cidade Administrattiva. Na ocasião, ele reforçou que o pico está projetado para 15 de julho.

"Estamos hoje com 118 surtos notificados, ou seja, locais em que tivemos aumentos de casos. Geralmente, ocorrem dentro e restrito a um ambiente, que é o que consideramos os surtos", afirmou.

Ao apresentar os números da doença em Minas, 28.918 casos confirmados e 688 mortes, o secretário destacou a curva ascendente da doença em Minas. "Uma das caracaterísticas que vemos na epidemia da COVID-19 é o crescimento orgânico e, em alguns momentos, surtos que aparecem aumentando esse crescimento", afirmou.

Carlos Eduardo reforçou ainda a necessidade de se aumentar as medidas de prevenção, principalmente o isolamento social e as práticas de higiene e uso de máscaras. "Temos que reforçar os cuidados devem sr intensificados no momento de aumento de circulação do vírus, aumento de surtos", disse.