Grafite: Concurso com prêmio de R$ 10 mil prioriza mulheres na arte

Durante a primeira fase, artistas mulheres terão uma vantagem de um ponto (foto: BS Fotografias)

abriu um concurso que vai selecionar dois artistas para pintar o maior painel dedo Brasil, um mural de 10 mil m² que fica na cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Conforme o edital, pelo menos um dos dois artistas vencedores precisa ser mulher. Além da viagem, os selecionados receberão, cada um, ode R$ 10 mil. As inscrições estão abertas até o próximo dia 15 no site do Fábrica de Graffiti.



O concurso será dividido em duas etapas. Durante a primeira, os curadores e parceiros do projeto vão selecionar 10 inscritos para avançarem para a segunda fase. Essa seleção será feita com base nos critérios dos jurados e na pontuação gerada no ato da inscrição. Na contagem de pontos, mulheres, pessoas que têm formação em artes ou experiência na área, entre outras características importantes, terão uma pontuação maior, conforme o edital:

Gênero: homem: 1 ponto | Mulher 2 pontos.





Currículo: formação em arte: 3 pontos | Exposições individuais ou solo: 2 pontos cada | Eventos de grafite: 1 ponto cada





Avaliação subjetiva das imagens enviadas (uso de cores, distribuição espacial da arte, qualidade no traço, qualidade no preenchimento): 0 a 10 pontos.





Avaliação subjetiva do sketch enviado (distribuição espacial da arte, abordagem de temáticas étnicas e culturais locais, qualidade do desenho): 0 a 10 pontos.



A segunda etapa se dará por votação pública, que será feita exclusivamente no site do Fábrica de Graffiti. Dessa forma, o público vai escolher os dois vencedores, sendo que um deles tem que ser mulher. A divulgação dos finalistas e a abertura da votação pública será no dia 16 de julho, e o nome do vencedor será divulgado no dia 31 de julho.

Inscrição



Os artistas deverão enviar, no formulário, as fotos de suas obras para serem avaliadas. Serão desconsideradas imagens em má qualidade; imagens de referência que tragam junto grafites de outros artistas, sem identificação de autoria ou sem layout com informações de identificação. Vale ressaltar que fotos plagiadas de outros artistas também serão desclassificadas.



Para que a inscrição seja confirmada, é essencial fornecer todas as informações das fotos, e também curtir as páginas @fabricadegraffiti, @pomme.art.br e @colorginarteurbana no Instagram.



O projeto é fomentado pela Lei de Incentivo à Cultura, com a realização da Fundação ArcelorMittall e apoio da Prefeitura de Barra Mansa, e tem o intuito de valorizar a arte e o trabalho de artistas nacionais. O programa já produziu, até então, os maiores murais de graffiti de Minas Gerais e da Bahia, além de formar 200 novos artistas urbanos.



*Estagiária sob a supervisão da editora Liliane Corrêa