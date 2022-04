Rua de direitos: evento terá foco em emissão de títulos de eleitor em BH

Título de eleitor (foto: Tre-mg/Reprodução ) Acontece nesta terça-feira (19/4), a nova edição da Rua de Direitos. Suspenso desde o início da pandemia, há dois anos, o evento tem o objetivo de oferecer serviços de emissão de documentos e atendimentos socioassistenciais a pessoas em situação de rua em Belo Horizonte.





O evento será realizado das 9h às 15h, no Centro Pop Leste, que fica na rua Conselheiro Rocha, 351, no bairro Floresta. A expectativa, segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), é receber cerca de 600 pessoas.









Uma Ouvidoria do MPMG será instalada no local para prestar atendimento ao público, recebendo denúncias e manifestações de todas as espécies. Em rodas de conversa, profissionais prestarão orientações sobre direitos, por meio de representantes do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário (CAO-DH).





A Rua de Direitos é uma parceria entre o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e órgãos públicos, como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Tribunal Regional Eleitoral, a Defensoria Pública da União, a Prefeitura de Belo Horizonte e o Sindicato dos Oficiais de Registro Civil de Minas Gerais.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.