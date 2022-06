Governo anuncia proteção provisória da Serra do Curral

Vista da Serra do Curral a partir da Avenida Afonso Pena, na Região Centro-Sul de BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 6/5//22) O acautelamento provisório da Serra do Curral já está em vigor. A medida prevê que qualquer expansão ou novo empreendimento que provoque impacto na área delimitada seja aprovada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha). Dessa forma, mineração não poderá ocorrer no local e pode, inclusive, afetar o licenciamento da Tamisa para atividades na área.





De acordo com o documento, a área delimitada pela proteção provisória é 71% maior do que o tombamento municipal de Belo Horizonte e 44 vezes superior à área tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Além disso, engloba seis áreas de proteção ambiental.

O acautelamento também determina que deverá ser preservada a estrutura geológica que compõe a borda norte do Quadrilátero Ferrífero, a moldura paisagística da Serra do Curral nos três municípios envolvidos, a paisagem da Serra a partir de pontos notáveis de visualização e a manutenção da morfologia e relevo.





Proteção provisória segue orientação do governo





A proteção provisória da Serra do Curral segue orientação feita por meio de despacho assinado pelo governador Romeu Zema no último dia 14 , informou o Iepha. Dessa forma, as restrições são válidas até a apresentação da proposta de tombamento da Serra do Curral, que trará regras claras de preservação do local.





Vale lembrar que o decreto estadual nº 48.443, publicado em 14 de junho, declara a Serra do Curral como bem de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais.