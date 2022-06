Serra do Curral: audiência prevê riscos em abastecimento de água em BH

Abastecimento de água na Serra do Curral foi tema de audiência pública na ALMG (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Deputados e representantes da sociedade demonstraram preocupação com o futuro do abastecimento de água na Região Metropolitana de Belo Horizonte com os impactos da atividade minerária exercida pela Taquaril Mineradora S.A (Tamisa) na Serra do Curral.

Em audiência pública nesta terça-feira (14/6), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), especialistas solicitaram vários estudos complementares no que diz respeito ao risco à adutora da Copasa que fica num dos cartões-postais da capital mineira.





Em 29 de abril, o Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) aprovou a licença prévia e de instalação do empreendimento, liberando a atividade no local. Desde então, a decisão tem provocado críticas de ambientalistas e de moradores das proximidades da Serra do Curral, temendo impactos ambientais na região.









Na Serra do Curral há uma adutora que conta com cerca de 2 metros de diâmetro e serve para bombear o fornecimento de água em Belo Horizonte até a estação de tratamento de Bela Fama. O equipamento é capaz de processar 8 mil litros de água por segundo. A estrutura passa no interior do terreno da Tamisa, abaixo da barragem, onde é intensa a circulação de veículos pesados.





“A Copasa tem atuado de forma irresponsável no ponto de vista de suas ações. A empresa deveria ser responsável pela bacia onde capta suas águas e pelo tratamento dos esgotos, das matas e dos córregos próximos âs estações de captação de água. A empresa deveria ser responsável pela sustentabilidade de seu negócio, de modo a prevenir futuras perdas em seu abastecimento”, afirma o representante do Fórum Permanente São Francisco, Júlio Grillo.





Houve também reflexão acerca da atuação dos empreendimentos já existentes no local. “A Copasa construiu um túnel para proteger a adutora e garantir água para 2 milhões de pessoas. Mas no local há uma usina de arsênico que pode poluir a água que serve de abastecimento à população. Os diques certamente vão atingir a adutora no futuro”, analisa o técnico químico e consultor aposentado da Copasa, Benedito Ferreira Rocha.



“Precisamos de intervenção técnica de pessoas longe do estado de Minas. São 2 milhões que vivem inocentes sofrendo consequências em troca do benefício de poucos”, conclui Benedito.





Representante do Movimento "Mexeu com a Serra do Curral Mexeu Comigo", Jeanine Oliveira comentou os riscos de desmoronamento sobre a estrutura da Copasa.

“Dependemos de regimes de chuvas para obter recursos hídricos ou da preservação das águas. Hoje, várias nascentes estão imediatamente depois das cavas em seu entorno. Elas alcançarão o seu nível de água, destruindo-as de imediato. Com isso, os riscos técnicos de desmoronamento sobre a adutora são consideráveis devido às enormes declividades do terreno.”