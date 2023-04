Mulher mata companheiro com azulejo no interior de MG

Caso ocorreu em São Geraldo (foto: Câmara Municipal de São Geraldo)

Um homem, de 23 anos, foi assassinado pela própria companheira, de 37 anos, em São Geraldo, na Zona da Mata Mineira. A mulher, até agora, não foi encontrada pela Polícia Militar.Segundo informações repassadas pela PM, os vizinhos ouviram gritaria vinda da casa do casal, na tarde desse domingo (23/4). Pouco tempo depois, a mulher foi para a rua e começou a gritar dizendo que tinha matado a vítima usando um pedaço de azulejo.Quando percebeu que os vizinhos ligaram para a Polícia Militar, a mulher fugiu para a parte alta do Bairro Industrial.Os policiais chegaram na casa onde o casal morava e encontraram a vítima inconsciente. O Samu e o Corpo de Bombeiros usaram técnicas de primeiros socorros, contudo, a vítima não sobreviveu e morreu no local.Vizinhos contaram que a vítima foi morar com a mulher há seis meses. E, que, desde então, era comum ouvir os dois brigando.A Polícia Militar não informou se havia algum Boletim de Ocorrência aberto em nome da vítima, ou da mulher, por causa das brigas.A PM segue em buscas pela suspeita de ter cometido o crime, que está sendo investigado pela Polícia Civil.