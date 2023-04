Vídeo: mulher é morta a facadas pelo ex enquanto trabalhava

Uma mulher foi assassinada pelo ex-marido enquanto trabalhava em um supermercado em Paracatu, no Noroeste do Estado, durante o fim de semana. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança do estabelecimento. Os filhos do casal presenciaram a cena.





Motorista que arrastou instrutor de autoescola será indiciado por homicídio Renata Barbosa do Amaral tinha 25 anos. No vídeo, é possível ver o ataque de Alessandro Vasconcelos, de 34 anos. Embaixo, à esquerda da imagem, ele avança com uma faca e acerta a ex-companheira com vários golpes.

As reações de colegas de trabalho da vítima e de clientes do supermercado também chamam a atenção. Eles apontam para o local do crime, que fica ao lado da entrada do mercado e se desesperam. Apesar do flagrante, eles não conseguiram segurar o assassino.

Embaixo à esquerda: Momento em que o homem ataca mulher (foto: Reprodução/Redes sociais)

Apesar de fugir do comércio, Alessandro Vasconcelos se entregou, minutos depois, no batalhão da PM. No vídeo, também é possível perceber que os filhos do casal, de 6 e 10 anos, estavam de frente à mãe quando ela foi morta. Eles também se desesperam.

Faca usada no crime (foto: Divulgação/PMMG)