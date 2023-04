Menino de 3 anos é atropelado ao correr atrás de brinquedo na rua

Momento em que o carro atinge a criança na avenida Alberto Giovanni (foto: Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Na tarde de ontem (23), um menino de apenas três anos atravessou a rua para pegar um brinquedo e acabou sendo atropelado por um Fiat Uno. O acidente aconteceu na avenida Alberto Giovanni, no bairro Bethânia, em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, e foi flagrado por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial situado perto do local do atropelamento.

Nas imagens, é possível ver que a criança brincava com um carrinho no canteiro central da avenida, junto do pai e de outra criança. Em um momento, ela atravessou a rua correndo para pegar o brinquedo e acabou invadindo a pista do carro, que era conduzido por uma mulher de 71 anos.





O menino foi arremessado pelo veículo e ficou desacordado. Equipes da Polícia Militar e do Samu foram acionadas. A criança foi levada ao Hospital Márcio Cunha com escoriações na cabeça. De acordo com a mãe da vítima, ele teve traumatismo craniano.

De acordo com a Polícia Militar, após os trabalhos da perícia, o carro foi liberado para a proprietária.