Minas: mais de 10 mil servidores da educação têm avanço na carreira

Segundo o governo, o objetivo da promoção é incentivar e reconhecer os servidores que cumprem os requisitos legais para essa mudança na carreira (foto: Omar Freire/Imprensa MG) O governo de Minas Gerais divulgou a lista de promoções e progressões de carreira que contempla mais de 10 mil servidores da educação no estado. A listagem já pode ser consultada no Diário Oficial do estado.





Segundo o governo, a iniciativa tem como objetivo reconhecer e valorizar o empenho e esforço dos servidores que cumprem os requisitos legais para esse avanço. O plano das Carreiras dos Profissionais de Educação Básica foi definido pela Lei 15.293 de 2004 e define a evolução nas carreiras dos servidores da educação por meio dessas promoções.









Leia também: Leitores reagem a aumento no salário de Zema: "E para os professores?" As progressões são horizontais, com mudanças de grau na carreira, e os critérios para concessão se dão por: estar em efetivo do exercício, ter cumprido o intervalo de dois anos de efetivo exercício no mesmo grau e ter recebido duas avaliações de desempenho individual satisfatórias desde a progressão anterior (70% ou mais).

No caso das promoções, elas são verticais, com mudanças de nível na carreira. Os critérios são: estar em efetivo exercício, ter cumprido o intervalo de cinco anos de efetivo exercício no mesmo nível, ter recebido cinco avaliações de desempenho individual satisfatórias desde a progressão anterior (70% ou mais) e possuir escolaridade mínima exigida para o nível imediatamente superior.





Para que esse avanço na carreira possa ocorrer, os dados do servidor no Sisap (Sistema de Administração de Pessoal) devem estar atualizados. A atualização é de responsabilidade das Superintendências Regionais de Ensino. A publicação dessa listagem de abril foi a quarta em 2023 e há a previsão de publicações mensais até o fim do ano.



*Estagiário sob supervisão