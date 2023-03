Leitores reagem a aumento no salário de Zema: "E para os professores?"

Leitores lembraram que Zema foi ao STF barrar reajuste dos professores (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press.) A proposta de reajuste salarial para o governador Romeu Zema (Novo), o vice, Mateus Simões, e seus secretários, de cerca de 300%, tem repercutido negativamente entre os mineiros, principalmente os servidores da educação. O Projeto de Lei (PL) 415/2023, apresentado pela mesa diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), eleva o salário de Zema de R$ 10,5 mil para R$ 37,5 mil a partir de 1º de abril.









Um dos usuários lembrou que, em abril de 2022, Zema recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para barrar a recomposição salarial de 14% dos servidores da segurança pública e saúde, e 33,24% da educação. “Para o professor não pode e recorre ao STF, para você pode? Me poupe!”, disse a leitora.





Outra leitora ironizou o governador, falando que ele precisa ir com ‘calma’. “Vai com calma, Zeminha! 300%? O dos professores vai aumentar 300% também ou eles só vão ficar com aumento de migalha?”, indagou.





Para o Sindicato único dos trabalhadores em educação de Minas Gerais (Sind-UTE), a proposta deixa explícitas as contradições do governo estadual. “É uma liquidação total o que está acontecendo em Minas Gerais, um desmonte completo da educação como direito. Uma grande vergonha”, expressou a coordenadora-geral do sindicato, Denise Romano.

Zema defende a proposta

Nesta sexta-feira (24/3), Zema usou das redes sociais para defender o reajuste no próprio salário. O Governador ressaltou que para Minas “continuar avançando” é preciso atrair e manter servidores competentes nos quadros técnicos, lembrando que os salários foram congelados em 2007, na gestão do ex-governador Aécio Neves (PSDB)





“São mais de 15 anos de congelamento dos salários dos Secretários Estaduais, situação incompatível com o cargo. Agradeço à ALMG que apresentou, a meu pedido, PL que resolve o problema”, afirmou Zema.





Com a proposta o salário do vice-governador Mateus Simões (professor simões), que atualmente ganha R$ 10.250, passaria a receber R$ 33.839,96 em 2023, R$ 35.745,92 em 2024, e R$ 37.660,94 em 2025.





Já os secretários e adjuntos do estado, que atualmente recebem R$ 10 mil e R$ 9 mil, respectivamente, passariam a receber R$ 34,7 e R$ 31,2 em 2025.