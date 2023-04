Bebê nasce dentro de ambulância dos bombeiros

Mãe e filha foram levadas em segurança até o hospital (foto: CBMMG/Reprodução) Um bebê nasceu dentro de uma ambulância do Corpo de Bombeiros (CBMMG) na madrugada desse domingo (23/4), em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Conforme informações dos bombeiros, a mãe foi encontrada já em trabalho de parto.

Os militares colocaram a mulher dentro da viatura e, durante o trajeto para o hospital, a criança nasceu.

“A criança estava virada de modo que as pernas já se encontravam fora da mãe e apresentava cianose. Foi realizado contato prévio com o Hospital Regional Municipal alertando sobre a urgência do atendimento”, diz o CBMMG.

Segundo os militares, foi necessário parar a viatura para que o parto fosse realizado.

Todas as medidas sanitárias possíveis foram tomadas e, ao final, mãe e filha foram entregues em uma unidade saúde, ficando sob os cuidados médicos.