Empresário de Divinópolis é preso por estelionato e falsidade ideológica

A Polícia Civil apreendeu diversos documentos, celulares, cartão bancário, máquina de cartão, notebook e chips de celulares durante mandado (foto: PCMG/Divulgação)

Um homem, de 47 anos, foi preso suspeito de falsidade ideológica, falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro, em Divinópolis, região Centro-Oeste de Minas, nessa quarta-feira (25/4).

Segundo a Polícia Civil, o homem é dono de uma conhecida relojoaria da cidade e estava sendo investigado por praticar os crimes há pelo menos três anos. Além da prisão preventiva, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão contra o suspeito.

As investigações apontaram que o empresário usava documentos falsos para abrir empresas em nome de terceiros e comprar mercadorias de diversas empresas da região com boletos.

Mas os boletos não eram pagos e a fraude só era constatada pelas empresas vítimas depois do vencimento dos títulos, que ficavam em aberto por falta de quitação.

No total, sete empresas dos ramos imobiliário, bancário e de operadora de telefonia foram abertas de maneira fraudulenta pelo investigado. As compras eram feitas pelo empresário por telefone e as entregas, feitas em endereços de imóveis alugados por ele em imobiliárias de Divinópolis.

Os imóveis eram alugados pelo suspeito com o uso de documentos falsos. Ainda segundo a investigação, as empresas abertas de forma fradulenta ficavam ativas por um curto período e eram usadas exclusivamente com o intuito de aplicar golpes.

Nas redes sociais, o suspeito se apresentava como comerciante no ramo de jóias, compra e venda de ouro.

Durante a ação de busca e apreensão, a Polícia Civil encontrou diversos documentos, celulares, cartão bancário, máquina de cartão, notebook e chips de celulares na casa do suspeito.

O comerciante foi encaminhado ao sistema prisional e se encontra à disposição da Justiça. As investigações continuam.