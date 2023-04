Vida de luxo: homem é preso em BH com drogas avaliadas em quase R$ 700 mil

Ao todo, foram recolhidos aproximadamente 100 micropontos de LSD, cerca de 50 comprimidos de ecstasy, mais de 30 quilos de haxixe e outros sete de skunk, além de réplicas de arma de fogo e um veículo de luxo (foto: PCMG/Divulgação) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta quarta-feira (26/4) que um homem de 25 anos, que levava uma vida de luxo, foi preso no bairro Nova Suíça, na região Oeste de Belo Horizonte, com grande quantidade de haxixe, skunk, LSD e ecstasy, além de réplicas de arma de fogo e um veículo de luxo. Embora divulgada hoje, a operação foi deflagrada na última segunda-feira (24/4), quando o rapaz foi preso em flagrante.



A PCMG também apreendeu sete quilos de skunk. Esse entorpecente também é conhecido como "supermaconha" , pois tem produção mais cara em estufa a partir do cruzamento genético entre diferentes espécies da cannabis sativa. O efeito no organismo pode ser até sete vezes superior ao da maconha tradicional. A polícia ainda está apurando se há envolvimento de outros distribuídores e qual a origem das drogas apreeendidas.

“A investigação está em curso há aproximadamente três meses, quando começamos a monitorar o suspeito e descobrimos que ele utilizava a cobertura do apartamento dele para armazenar e distribuir as drogas”, esclarece o delegado, acrescentando que o investigado ostentava padrão de vida elevado.

As autoridades conseguiram prendê-lo ao montar uma ação de vigilância. Ele foi capturado pela manhã quando saía do apartamento em que morava em um automóvel. Os policiais encontraram as cinco barras de haxixe dentro do carro. O restante das drogas apreendidas foi encontrado durante diligências dentro do imóvel do investigado.

Ainda segundo a Polícia Civil, na delegacia, o homem confessou o envolvimento no tráfico de drogas. Até então, ele não tinha passagens pela polícia.