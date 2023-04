Cirurgia plástica: ao menos 8 mulheres morreram nos últimos 6 anos em BH

A auxiliar de enfermagem não é a primeira paciente do médico Lucas Mendes que morre após fazer abdominoplastia e lipoaspiração. Em 7 de dezembro de 2021, Lidiane Aparecida Fernandes Oliveira morreu na mesma clínica após realizar os procedimentos. A mulher, que tinha 39 anos, fez as cirurgias na manhã do dia anterior e, quando foi encaminhada ao quarto, começou a se queixar de dores e falta de ar.





A irmã da paciente acionou o botão de emergência do quarto e saiu para chamar socorro. Quando voltou, Lidiane já estava desacordada. A equipe médica tentou fazer massagens para reanimá-la, e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quando a ambulância chegou, a paciente foi intubada e levada para o Hospital Vera Cruz. Na instituição, o procedimento de reanimação continuou, mas sem sucesso. Ela morreu de embolia pulmonar.





Em 28 de abril de 2022, o médico foi indiciado por homicídio culposo pela morte de Lidiane. Segundo a Polícia Civil, após a exumação do corpo, a perícia técnica afirmou que “houve inobservância de determinação do Conselho Federal de Medicina (CFM)”. A investigação concluiu que o médico errou ao retirar, durante a lipoaspiração, uma quantidade de gordura acima do recomendado pelo CFM. Em função disso, a paciente teve uma anemia aguda, que causou a sua morte.





“Após a exumação do corpo, a prova técnica apontou, através do médico legista, que houve uma retirada de volume de gordura em desacordo com o balizamento do Conselho Federal de Medicina. Nas palavras do médico legista após o acesso à documentação médica da vítima, ele afirma em seu laudo que houve a lipoaspiração de 9.320 mililitros de gordura das áreas do abdômen, flancos, dorso, lombar, face interna da coxa, axila e tórax, o que por si só gera um pouco de estranheza por serem muitas áreas”, disse a delegada Lígia Mantovani, da 3ª Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com a delegada, esse não é o procedimento padrão nesse tipo de cirurgia plástica. “Esse é ponto-chave da perícia, pois corresponde a 10,02% do peso corpóreo da paciente. Conforme a resolução do Conselho Federal de Medicina para este tipo de procedimento infiltrativo há um limite de 7%”, explicou. Mendes ainda não foi julgado pela morte da paciente.





Saiba como minimizar os riscos





A morte de Gleyciane Alves liga o alerta para a necessidade de uma preparação detalhada antes de procedimentos cirúrgicos para reduzir riscos. De acordo com a especialista Aline Carvalho Dinali, cirurgiã plástica em Belo Horizonte e médica legista da Polícia Civil em Lavras, é necessário realizar exames com antecedência para traçar o risco cirúrgico do paciente, preparar-se para a cirurgia com a adoção de hábitos saudáveis e manutenção do peso ideal e ainda escolher um profissional qualificado.





De acordo com ela, a remoção de gordura acumulada em diversas partes do corpo pode ser feita por meio da lipoaspiração, isoladamente ou em conjunto com outras cirurgias plásticas, como a abdominoplastia ou a redução de mama. Ela ressalta, porém, que os riscos dos procedimentos cirúrgicos aumentam à medida que o tempo cirúrgico aumenta. No caso específico da plástica, a orientação é que o paciente esteja no peso ideal no momento do procedimento. “Quando a paciente está no peso adequado, o procedimento cirúrgico fica menor e mais rápido, diminuindo seus riscos”, afirma Dinali.





No caso de associação de cirurgias, explica, é preciso observar alguns aspectos:previsão de tempo cirúrgico não muito extenso; previsão de que a área operada não exceda os limites recomendados na literatura médica; associar procedimentos apenas para pacientes com peso adequado; evitar associação de procedimentos para pacientes não muito jovens e/ou que tenham alguma doença crônica”. Outros fatores como obesidade, tabagismo, sedentarismo, doenças comuns como diabetes e hipertensão podem, também, aumentar o risco cirúrgico de qualquer paciente. Mas são fatores que podem ser controlados antes da cirurgia, com a adoção de hábitos saudáveis e exercícios, ressalta.

Além das questões ligadas diretamente à saúde do paciente, a escolha do médico é essencial.





A orientação é buscar um profissional com boa formação técnica, que se atualize com frequência e que esteja disponível no pós-operatório. Para Aline, a melhor forma de escolher um profissional é “a boa e velha indicação”. “As pessoas devem conversar com os pacientes de um médico e perguntar como foi o atendimento, o tratamento e a atenção recebida no pós-operatório. Além disso é muito importante acessar o site do CRM (na seção de “ busca por médicos ”) e conferir se o profissional tem sua especialidade ‘cirurgia plástica’ registrada. Caso não conste no registro do CRM a especialidade do médico, o paciente deve desconfiar”, orienta.

Em nota sobre o novo caso, o Conselho Regional de Medicina (CRM-MG) informou que vai instaurar os procedimentos administrativos necessários à apuração dos fatos, mas que todas as denúncias recebidas, formais e de ofício, são apuradas de acordo com os trâmites estabelecidos no Código de Processo Ético Profissional (CPEP), “tendo o médico amplo direito de defesa e ao contraditório. Em conformidade com o CPEP todos os processos correm sob sigilo”. A documentação do Instituto IMO junto ao Conselho está regular. A Polícia Civil de Minas Gerais também instaurou um inquérito para investigar as causas da morte da paciente.