Homem morre soterrado em obra da prefeitura de Itabirito

Testemunha disse aos bombeiros que a vítima tentou correr, mas foi soterrado (foto: Reprodução/ CBMMG) Um homem, de 26 anos, morreu soterrado enquanto trabalhava em uma obra da Prefeitura de Itabirito, na tarde desta quarta-feira (26/4). Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe conseguiu retirá-lo da vala que caiu, mas ele já não tinha sinais vitais.









A Prefeitura de Itabirito informou que ele era funcionário de uma empresa subcontratada para prestação de serviços à vencedora da licitação para realizar uma obra de drenagem paralela à Rua Belo Horizonte, no bairro Lourdes.

No momento do acidente, ainda de acordo com a nota da prefeitura, o jovem utilizava Equipamento de Proteção Individual (EPI).





A perícia da Polícia Civil foi ao local.