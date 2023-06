Stênio Garcia vira meme após harmonização facial

677

A internet não perdoou o novo visual de Stênio Garcia (foto: Reprodução / Twitter)

O ator Stênio Garcia virou assunto nas redes sociais nesta quarta-feira (14/6) pelas mudanças na sua aparência. O eterno Bino de ‘Carga pesada’ revelou, ao vivo, o resultado de sua harmonização facial durante o programa ‘Fofocalizando’, do SBT, dessa terça.

Aos 91 anos, ele fez aplicação de botox; preenchimento do malar, bigode chinês, mento (queixo), mandíbula, labial e marionete (ruga que liga o canto da boca ao queixo). Durante o programa, Stênio disse estar se vendo pela primeira vez e comemorou os resultados. “É impressionante. "Pôxa, 15 anos pelo menos", declarou.

Mas, enquanto o ator gostou dos resultados, as redes sociais reprovaram a mudança. Diversas comparações sobre o novo visual do ator foram feitas, incluindo o humorista Dedé Santana, Silvio Santos, Fafá de Belém e Monja Coen. A líder espiritual foi tão citada que chegou a ter seu nome entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

Outros comentários criticaram as piadas e ressaltaram que o importante é o ator se sentir bem. “Eu me senti muito mal com a repercussão da plástica ou do procedimento estético do Stênio Garcia. Eu me sinto mal por viver em um mundo em que a pessoa não pode apenas envelhecer (sei que é muito pior com as mulheres)”, comentou um perfil. Veja algumas reações:

‘Desarmonização facial’

A internet também lembrou de outra “revelação” de harmonização facial feita no ‘Fofocalizando’. Há pouco tempo, o cantor Marrone, da dupla com Bruno, também mostrou sua mudança no programa. Mas, ao contrário de Stênio que alterou a aparência, o sertanejo continuou com o mesmo rosto de anter do procedimento.

Stênio e Marrone entraram na lista das “desarmonizações faciais” feitas por um perfil do Instagram chamado “Recordar para esquecer”. O post ainda conta com o ator Zac Efron, os ex-BBBs Gabi Martins, Fred Nicácio e Eliezer, os cantores Luisa Sonza e Lucas Lucco, o DJ Alok, e o ex-atleta Diego Hypólito.