Hugo Germano leva para o palco do Teatro Espanca, nesta segunda, sua vivência no morro do Cantagalo, no Rio Tiago Silv/DIVULGAÇÃO

“Cria na independência”, com Hugo Germano e direção de Ricardo Lopes, dá continuidade à oitava edição do projeto Solo Negro, nesta segunda-feira (7/8), às 20h, no Teatro Espanca (Rua Aarão Reis, 542 – Centro). Explorando a construção sociocultural da cidade e o que a constitui historicamente, considerando os impactos nas subjetividades negras, periféricas e faveladas, o ator, cria do morro do Cantagalo, no Rio de Janeiro, constrói uma narrativa não-linear, trazendo suas experiências vividas na favela, onde nasceu e foi criado.