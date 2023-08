677

A atriz Aracy Balabanian, que morreu nesta segunda-feira (7/8), em decorrência de um câncer de pulmão, fez sua última aparição em público no dia 16 de julho. Na ocasião, ela se encontrou com a atriz Cláudia Raia e o marido Jarbas Homem de Melo.

Na última imagem postada de Aracy, ela aparece com o filho de Claudia Raia no colo Reprodução / Instagram / Claudia Raia

Raia ainda publicou uma foto em que Aracy aparece com o filho do casal, Luca, no colo. Ela sorri enquanto abraça o bebê. Dias antes, no dia 12, Balabanian apareceu em vídeos publicados por amigas nas redes sociais recitando poemas de Clarice Lispector.

A atriz representou a escritora no teatro, na peça ‘Clarice coração selvagem’, nos anos 1990. Nos vídeos, publicados pela diretora Denise Saraceni e pela figurinista Gogoia Sampaio, Aracy está de óculos escuros e mostra todo seu talento.

Aracy na TV

A última aparição da atriz na TV foi em agosto de 2022, quando participou do ‘Conversa com Bial’. Com mais de 60 anos de carreira, Aracy participou da conversa sorridente e se mostrou nostálgica. Na entrevista, ela contou que decidiu deixar o humorístico ‘Sai de baixo’, em que vivia a personagem Cassandra, por conta do seu senso de humor.

“Aí fui pedir para o Daniel [Filho, diretor] para sair. Eu disse: ‘Daniel, eu tenho que sair porque não estou correspondendo’. Ele: ‘Por quê?’. ‘Porque o outro começa a falar’ – principalmente o Miguel Falabella e o Tom Cavalcante, que faziam improvisações e na hora eu não conseguia me controlar, chegava a me unhar toda", relembrou. Cassandra fazia sucesso entre os fãs do humorístico justamente pelo riso solto de Balabanian.

Ela também lembrou da sua infância e como foi deixar Campo Grande (MT) com a família e morar em São Paulo, quando tinha apenas 10 anos. “"Eu chorei muito [ao me mudar], os cachorros correndo atrás do trem. Eu achei que minha vida tinha acabado naquele dia. Quando eu entrei, em um domingo, ao anoitecer, na Estação da Luz, foi a coisa mais linda, a visão mais linda que eu tive na minha vida", contou.

Participação virou meme

Um ano antes, em 2021, Aracy Balabanian foi convidada a partir, remotamente, do programa ‘É de casa’. Durante a atração, ela falou sobre o processo de luto após perder pessoas queridas durante a pandemia, como os amigos Paulo José e Tarcísio Meira, ambos atores. Aracy também foi homenageada por colegas de trabalho.

Mas o que mais repercutiu foi um momento em que ela mostrou o dedo do meio para Patrícia Poeta. Ela queria mostrar um anel que usa diariamente e acabou se atrapalhando. “Tirei todas as joias nesse momento de pandemia, porque atrapalham muito a higiene”, explicou logo após mostrar o dedo. A jornalista riu da cena e a estrela logo desfez o gesto.

Em seguida, Aracy revelou que não tira o anel nem quando está em cena. “Quando é uma personagem de posses, o anel tá aqui na frente. Quando é mais ou menos, eu viro, faço virar uma aliança. Quando é muito pobre, boto um esparadrapo, porque não pode aparecer esse ouro. Mas não tiro nunca, desde a hora que minha mãe faleceu, eu tirei do dedo dela e botei no meu e aqui ficou”, contou.