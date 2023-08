677

Paul McCartney se apresentou no Brasil pela última vez em 2017 Marcos Hermes/T4F/Divulgacao O cantor e ex-Beatle Paul McCartney anunciou, nesta segunda-feira (7/8), que vai fazer cinco shows no Brasil, com sua turnê "Got back". As apresentações acontecerão em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte. Na capital mineira, o show será realizado na Arena MRV, no dia 3 de dezembro.





Essa será a terceira vez que Paul vai se apresentar em BH. Ele já esteve aqui em 2013 e 2017. Nas duas ocasiões, as apresentações foram no Mineirão.

Paul fez uma publicação nas redes sociais para anunciar os shows. Em vídeo, ele disse aos fãs que pediram para que o cantor voltasse ao Brasil: “Ok, ok, eu ouvi vocês: estou indo para o Brasil, vejo vocês lá.”

O show em Brasília será no estádio Mané Garrincha, no dia 30 de novembro, de onde seguirá para Belo Horizonte. Em seguida, ele irá para São Paulo, ondeo o show será em 9 de dezembro, no Allianz Park. No estádio Couto Pereira, em Curitiba, a apresentação será no dia 13 de dezembro. A passagem pelo Brasil termina em 16 de dezembro, no Maracanã, Rio de Janeiro.

Come to Brazil? Claro!

Come to Brazil? Claro!

Paul will be 'Back in Brazil' in November and December 2023!

A pré-venda de ingressos começa amanhã é exclusiva para clientes do Banco BRB, com utilização do cartão BRB. O preço dos ingressos varia entre R$ 210 a R$ 990. A pré-venda será feita somente on-line, pelo site da turnê.

Para o público em geral, os ingressos começam a ser vendidos na quinta, a partir do meio-dia, pela Eventim, e, nos postos credenciados, a partir das 13h. Em BH, os postos são a bilheteria da Arena MRV, na Rua Cristina Maria de Assis, 202, e na Loja Eventim, no Shopping 5ª Avenida, R. Alagoas, 1314.

Os ingressos poderão ser parcelados em até 10 vezes nos ingressos MasterCard, American Express, Visa e ELO. A condição é exclusiva para vendas on-line.

Cada CPF poderá comprar até seis ingressos ou dois da categoria meia-entrada. Nas vendas on-line, a taxa de conveniência de 20% sobre o valor total da compra.

A turnê "Got Back" começou em abril de 2022 e passou por Estados Unidos, Inglaterra e Austrália. Seu último álbum solo, McCartney III, foi lançado em dezembro de 2020, e serviu como continuação dos trabalhos McCartney, de 1970, e McCartney II, de 1980.