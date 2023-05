Paul McCartney deve fazer shows no Brasil em 2023

A última passagem de Paul pelo Brasil foi em 2019 (foto: Reprodução / redes sociais / Paul McCartney)

O ex-Beatle Paul McCartney vai fazer shows no Brasil ainda em 2023. A informação foi divulgada pelo jornalista José Norberto Flesch nessa quinta-feira (4/5). As datas e os locais ainda estão sendo definidos.

Segundo Flesch, a vinda é certa e deve acontecer no final de novembro, podendo se estender até o começo de dezembro deste ano. Apesar de o jornalista não apontar cidades por onde o sir Paul McCartney se apresentará, circula um boato que Belo Horizonte estaria no roteiro e o cantor faria uma apresentação na Arena MRV.

Para a inauguração do estádio, foi prometida uma atração internacional, mas não há previsão do anúncio nem da realização do evento. O nome de Paul já tem sido apontado como a surpresa desde antes do evento inaugural da Arena, no dia 15 de abril.

A última passagem de Paul McCartney no Brasil foi em 2019, com a tour ‘The freshen up’. Naquele ano, ele fez dois shows em São Paulo e um em Curitiba, no Paraná. Em 2017, Paul fez uma série de shows no Brasil, em comemoração aos 50 anos do álbum “Sgt. Pepper's”. O roteiro incluiu uma apresentação no Mineirão, em Belo Horizonte.