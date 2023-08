677

A equipe da apresentadora do 'Mais Você' desmentiu boatos que indicavam a saída do programa Instagram/Reprodução

Após o jornal Extra anunciar que Ana Maria Braga deixaria o comando do ‘Mais você’, na Globo, em 2024, a internet começou a apontar possíveis nomes para substituir a icônica apresentadora. Entre os nomes estavam as chefs Paola Carosella e Rita Lobo e a apresentadora Eliana.





O matinal comandado por Ana Maria e seu fiel papagaio completa 25 anos em 2024 e, por isso, passaria por uma renovação. De acordo com o Extra, a loira deixaria a atração para viajar e se dedicar aos netos. Porém, ao portal Hugo Gloss, a equipe da apresentadora negou os boatos.





A assessoria ainda informou que a loira nem se incomoda mais com os boatos e que “todo dia tem uma história”. Ana Maria, na verdade, está a todo vapor com o ‘Mais você’ e prepara reportagens especiais para o programa direto de Dubai.





A reportagem do portal fez com que a publicação original saísse do ar, mas as redes sociais já começaram a discutir qual nome seria uma substituta de peso para Ana Maria. “Rita Lobo não tem o carisma suficiente para ‘duplar’ com um fantoche de espuma, Paola não é caótica o suficiente pra isso. A escolha correta claramente é a Eliana que tem experiência comprovada no currículo”, apontou um perfil.





“Amo Rita Lobo e Paola Carosella e tenho gratidão ETERNA por tudo que elas me ensinaram na cozinha, porém não creio que elas tenham condições de segurar o Mais Você. Agora, a Cátia Fonseca me parece mais do que qualificada e tb não seria a primeira vez da apresentadora nessa posição”, argumentou outro.





“Se formos analisar os três nomes [Paola, Rita e Eliana], o da Rita Lobo é muito melhor para substituir a Ana Maria Braga”, defendeu um usuário do Twitter.