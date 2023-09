Taylor Swift se apresenta no Brasil a partir do dia 17 de novembro, no Rio de Janeiro Reprodução/Instagram O anúncio que o filme da “The Eras Tour”, de Taylor Swift, chegaria nos cinemas do mundo todo animou os fãs da cantora. Mas a alegria durou pouco, quando o público brasileiro se deparou com os preços cobrados nas sessões: R$ 45,60 (meia-entrada) e R$ 91,20 (inteira). O assuntou entrou para os mais comentados do Twitter, com internautas revoltados. O anúncio que o filme da “The Eras Tour”, de Taylor Swift, chegaria nos cinemas do mundo todo animou os fãs da cantora. Mas a alegria durou pouco, quando o público brasileiro se deparou com os preços cobrados nas sessões: R$ 45,60 (meia-entrada) e R$ 91,20 (inteira). O assuntou entrou para os mais comentados do Twitter, com internautas revoltados.









A pré-venda já está disponível no site do Cinemark. No entanto, os fãs da artista ficaram insatisfeitos com o preço dos ingressos. Confira as reações:





eu depois de ver os preços do The Eras Filme da Taylor Swift pic.twitter.com/2cScOSR9cT %u2014 igu (@igucampos) September 26, 2023

gente o valor do ingresso pra The Eras Tour no Cinemark %uD83E%uDD21%uD83E%uDD21%uD83E%uDD21 a loirinha ama dinheiro mesmo né pic.twitter.com/L2a90igFeB %u2014 Danilo Swiftnitter %uD83D%uDC0D (@danmultifan) September 26, 2023

Cinemark q preços são esses seus mercenários de merda pic.twitter.com/OzqBBZO7NF %u2014 poc merreca %uD83D%uDDFD (@henrifranca_) September 26, 2023

Cinemark cobrando 45 janjas na meia entrada pra assistir o show da Taylor que isso? %u2014 Ota (@Otaviomms) September 26, 2023

QUE PREÇOS SÃO ESSES CINEMARK pic.twitter.com/hCjCAqCYyy %u2014 gabs %uD83E%uDE75%uD83D%uDDFD (@bttertrevenge) September 26, 2023

O Cinemark vai me dá um autógrafo dela junto pra eu pagar 91 reais nér pic.twitter.com/1JPXMzeEVa %u2014 gabs%uD83D%uDC1E (@anyguts) September 26, 2023

Ô Cinemark você tá doido ?? pic.twitter.com/sPfZ8XVAMK %u2014 Paloma Diamond (@___mime__) September 26, 2023

O CINEMARK PIROU? Kkkkkkkkkkkk tá achando que eu tô em alguma capital?????????? Eu nunca paguei mais de 25 reais num filme (isso sessão 3D, XD) pic.twitter.com/BhQKvQeU6a %u2014 nadi, a sétima rbd (@nadinefernandes) September 26, 2023

os preços de sexta no cinemark sempre foram esses ou e só porque é o filme da The eras??? porque realmente um absurdo pic.twitter.com/DWpVDA1jys %u2014 Ana (Taylor%u2019s Version)%uD83D%uDC99 (@AnaSwift21) September 26, 2023

O filme terá 2h45 de duração e mostrará todo espetáculo preparado pela artista com todas suas “eras”, divididas em seus 10 álbuns de estúdio. “Bem-vindos à ‘The Eras Tour’. Essa tem sido a experiência mais extraordinária de toda minha vida”, disse ela no vídeo, quando começa a cantar o maior hit desta fase, “Cruel Summer”, do “Lover” (2019).





“Estamos prestes a começar uma aventura juntos, essa aventura tem 17 anos de música”, comenta ela em outro trecho. As imagens mostram todos os figurinos, danças e momentos do show que Taylor passa pelos seus discos: “Taylor Swift”, “Fearless”, “Speak Now”, “Red”, “1989”, “Reputation”, “Lover”, “Folklore”, “Evermore” e “Midnights”.