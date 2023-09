677

Taylor Swift conquistou ainda mais os fãs brasileiros ao curtir funk durante premiação e celebrar vitória de Anitta Reprodução / VMAs / Dia Dipasupil/Getty Images/AFP

Antes mesmo de embarcar para o Brasil, a cantora Taylor Swift parece já estar se familiarizando com os hits verde-amarelos. Durante a cerimônia de premiação do Video Music Awards (VMAs 2023), nessa terça-feira (12/9), a loirinha se jogou no funk e ainda aplaudiu de pé o discurso de Anitta.

A Poderosa levou a estatueta de ‘Melhor clipe latino’, pelo segundo ano consecutivo, com a música ‘Funk rave’. “Brasil, estamos aqui de novo. Muito obrigada aos meus fãs, sem vocês eu não seria nada, devo tudo a vocês. Obrigada a mim mesma, porque trabalho tão arduamente. Meu Deus! Vocês vão ouvir mais funk brasileiro no mundo agora, e esse é o começo! Obrigada”, disse ao receber o prêmio.

Da plateia, Taylor puxou, de pé, uma salva de palmas para a brasileira. E ainda se rendeu a ‘Funk rave’, com uma reboladinha. Segundo portais de fãs, a americana também não resistiu e curtiu a apresentação de Anitta. Vestida com um body estampado com a bandeira do Brasil, a carioca fez um medley de ‘o Funk rave’, ‘Casi casi’ e ‘Used to be’.

Taylor Swift aplaudiu em pé Anitta após ela ser a vencedora na categoria "Best Latin" com "Funk Rave" no #VMA #VMAs. pic.twitter.com/XjHj2P1761 %u2014 CHOQUEI (@choquei) September 13, 2023

%uD83C%uDFA5 Taylor Swift dançando e Selena Gomez sorrindo ao som de %u201CFunk Rave%u201D após vitória de Anitta ser anunciada!#VMAs pic.twitter.com/F11xAmp1yZ %u2014 Anitta Update (@AnittaUpdateR) September 13, 2023

Mas não foi só o funk de Anitta que agradou a loirinha. Durante a apresentação da colombiana Karol G, Taylor também se rendeu ao batidão. A cantora cantou a versão remix de ‘Tá ok’, música de Dennis DJ, Kevin O Chris e Maluma.

A colombiana também cantou trechos em que usa o sample de ‘Tire a camisa’, sucesso do Furacão 2000. Abraçada com uma amiga, Taylor botou para quebrar e também aplaudiu de pé a apresentação.