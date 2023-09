677

Anitta faturou o prêmio de melhor clipe de música latina no VMA ANGELA WEISS / AFP Anitta venceu pelo segundo ano seguido o prêmio de melhor clipe de música latina no VMA, o Video Music Awards. A premiação da MTV dos Estados Unidos acontece na noite desta terça-feira (12/9) no ginásio Prudential Center, em Newark, Nova Jersey.





A brasileira ganhou a categoria com o videoclipe de "Funk rave", batendo nomes como Bad Bunny, Karol G, Rosalía e Shakira. A música faz parte de seu mais recente trabalho, um pacote com três músicas chamado "Funk generation: a favela love story".





Esta é, portanto, a segunda vez que um artista brasileiro ganha um prêmio no VMA. No ano passado, a própria Anitta ganhou a mesma categoria, na ocasião com o clipe do sucesso global "Envolver".