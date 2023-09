SIGA NO

Taylor Momsen revelou que foi fotografa com a calcinha e o cordão do absorvente à mostra quando tinha 16 anos Astrid Stawiarz/Getty Images for PUMA/AFP / 23-06-2010 A atriz e cantora Taylor Momsen, que ficou famosa interpretando "Jenny Humphrey", da série "Gossip Girl", contou que se sentiu violada por uma foto íntima sua ir parar na internet quando tinha 16 anos. Durante participação no podcast ‘Podcrushed’, comandado por Penn Badgley, que vivia seu irmão na série, ela contou uma situação que passou sem a sua autorização.

“Eu tinha 16 anos, estava na minha primeira turnê e estava usando um vestidinho, como costumava usar. E um dos fotógrafos decidiu se ajoelhar e tirar fotos do meu vestido”, lembrou. A vocalista da banda The Pretty Reckless disse que estava menstruada quando isso aconteceu. “Meu cordão do absorvente estava pendurado na minha calcinha e isso foi parar na internet”, revelou.

Nava Kavelin e Sophie Ansari, co-apresentadoras do Podcrushed, se mostraram indignadas. “Isso deveria ser crime”, disseram. “Foi muito constrangedor”, confessou Taylor. Ela ainda disse que a imagem se tornou um viral, antes da foto em Perez Hilton com a calcinha à mostra se tornasse popular.

Reencontro de Penn e Taylor

Antes da participação de Taylor no podcast, ela e Penn tinham se encontrado há 11 anos durante a gravação do último episódio de ‘Gossip girl’, em 2012. Momsen ainda contou como foi sair da série, depois de quatro temporadas de sucesso.

Ao contrário de muitos rumores da época, ela esclareceu que tomou a decisão para seguir seu sonho. “[Atuar] era uma coisa da minha infância que eu comecei a fazer com dois anos. Eu não estava fazendo minhas próprias escolhas naquela época. E, literalmente, assim que eu cheguei em uma idade onde podia fazer mihas escolhas - foi como um clique. Eu acordei uma manhã e pensei: 'Espera aí. Eu não preciso fazer isso. Eu posso só me apresentar com minha banda, fazer turnês, escrever canções. Eu posso fazer isso’”, revelou.

Taylor ainda contou como é sua relação com o ofício. "Eu tenho a habilidade de criar e viver minha vida da forma que quero viver. Eu não sei exatamente o que me deu esse clique, mas foi como uma lâmpada se apagando. E eu desenraizei e meio que mudei minha vida da noite pro dia" , disse, reconhecendo que foi difícil sair do programa.

Momsen ainda contou que pediu para os produtores de ‘Gossip girl’ que a tirassem a trama para que ela fosse sair em turnê. “Eles realmente me permitiram seguir meu sonho, e eu serei eternamente grata a eles". E Penn contou que Taylor sempre foi muito mais musicista do que atriz. "Você sempre foi uma musicista, e você nunca parou. E é isso o que te move. Acho que essa percepção das pessoas de que você é uma atriz que virou musicista não é real", apontou.

Penn e Taylor ainda relembraram como gostavam de contracenar. “Eu não tenho nenhuma lembrança ruim de você, isso é ótimo. Eu sempre me divertia quando filmávamos juntos”, pontuou Momsen. “Principalmente no início, trabalhamos muito juntos. No final, tínhamos poucas cenas juntos”, lembrou Penn.

Badgley ainda lembrou que Dan e Jenny serviram de inspiração para que ele construísse sua família. “Eu sempre me lembro que nossas cenas eram muito legais porque sempre tinha uma vibe de família. Especialmente como um pai agora. Eu tenho um filho de 14 e um de dois anos. Então, a presença de Taylor trouxe o que eu tenho agora como pai”, relevou.