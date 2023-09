677

Trompistas de várias partes do país se encontram em Belo Horizonte, nesta semana, e apresentam concerto especial hoje (12/9), ao meio-dia, e na quarta-feira (13/9), às 20h30, no Palácio das Artes. Ao final, haverá quatro trompistas no palco e mais 20 tocando na plateia. A regência estará a cargo do maestro Sérgio Gomes, primeiro trompista da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais.





Duas etapas





O encontro de trompistas realizado em BH permitiu reunir vários instrumentistas no Palácio das Artes. “A apresentação terá a trompa como elemento fundamental, preponderante. Toda a diretoria da Associação Brasileira de Trompistas estará na cidade, além dos inscritos no evento. Esperamos mais de 100 músicos neste encontro, que é realizado anualmente. Ano passado, foi em São Paulo. Já fizemos também no Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro”, informa Gomes.

Trompetista e professor Radegundis Tavares ganhará homenagem Luana Tayze/divulgação





A primeira obra apresentada será “Concerto para trompa e orquestra”, do compositor brasileiro Fernando Deddos, professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O solista será Radegundis Tavares. “O Radegundis é um trompista muito importante do país, teremos a oportunidade de fazer esta homenagem a ele”, comenta Gomes.

Após a composição de Fernando Deddos, o público vai ouvir o “Concerto para trompa nº 2”, de Richard Strauss. “É uma peça difícil, muito conhecida do repertório dos trompistas. A solista será a americana Alma Liebrecht, primeira trompa da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais”, informa o maestro.

Vinte dos melhores trompistas do país se apresentarão ao mesmo tempo, destaca Gomes. “Na terça-feira, teremos o concerto de meio-dia, com trechos, quando daremos uma ideia do programa que será apresentado integralmente no dia seguinte”, explica.

O encerramento traz “Pinheiros de Roma”, de Ottorino Respighi. “A peca tem quatro movimentos, que descrevem quatro paisagens. A última delas é o Exército romano. Na hora em que ele se aproxima de Roma, o volume das buzinas e trompetes vai aumentando, mostrando que o Exército está chegando, inclusive chegando mais perto do público. Como a Orquestr Sinfônica tem quatro trompas, tocaremos com elas e mais 20 espalhadas pela plateia”, detalha.

Alma Liebrecht será solista do 'Concerto para trompa nº 2', de Strauss Christian Perona /divulgação

Som espacial

Sérgio Gomes não tocará trompa, mas fará a regência. “Como sou trompista da Sinfônica e fui maestro assistente durante seis anos, tive a incumbência de reger esse concerto. Confesso que é um privilégio grande regê-lo, estou muito feliz”, afirma.





“Queremos fazer algo estereofônico, com um tocando de um lado, o outro repetindo do outro, para dar uma ideia espacial. Acredito que será algo muito marcante, pois nunca foi feito dessa forma. Tenho certeza de que ficará bem bonito”, garante Sérgop Gomes, ao se referir à execução de “Pinheiros de Roma”.

CONCERTOS DA LIBERDADE

Abertura do VIII Encontro da Associação dos Trompistas do Brasil. Com Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e músicos convidados. Regência: Sérgio Gomes. Nesta terça-feira (12/9), às 12h, com entrada franca. Quarta-feira (13/9), às 20h30, com ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Informações: 3236-7400.