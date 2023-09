SIGA NO

César Lacerda lança álbum com inéditas e também canta músicas que fez para Gal Costa, Maria Bethânia e Ceumar Lou Alves/divulgação

“Porquê da voz” (2013), “Paralelos & Infinitos” (2015), “O meu nome é qualquer um” (2016), “Tudo tudo tudo tudo” (2017) e “Nações, homens ou leões” (2021) são os álbuns do cantor e compositor mineiro César Lacerda em seus 10 anos de carreira. “Porquê da voz” (2013), “Paralelos & Infinitos” (2015), “O meu nome é qualquer um” (2016), “Tudo tudo tudo tudo” (2017) e “Nações, homens ou leões” (2021) são os álbuns do cantor e compositor mineiro César Lacerda em seus 10 anos de carreira.









“Esta década é comemorada com delicadeza e iluminação. Os últimos 10 anos foram de muita insurgência e movimentação no Brasil e no mundo. Minhas músicas são uma tentativa de abrir caminho de luz em meio aos conflitos”, afirma Lacerda.





A inédita “Faz o teu”, faixa de abertura, “nasce do sentimento de 'ecoansiedade' sobre a crise climática”, diz o mineiro.

'Poesia de reflorestamento'

César explica que o álbum “Década” é a sua tentativa “de relembrar a todos que é possível e necessário que nossa vida seja mais inclinada a menos consumo e mais reflorestamento das relações humanas com a natureza.”





As releituras contemplam canções que já denunciavam, nos cinco álbuns anteriores, problemas que a sociedade ainda se recusa a resolver, como o desmatamento . “Eu diria que é uma poesia de reflorestamento da nossa episteme”, diz César.





Por isso estão em “Década” as músicas “Porquê da voz”, “Touro indomável”, “Faz parar, “Isso também vai passar” e “Desejos de um leão”.

Já a inédita “O amor fincou raízes por aqui” é dedicada a pessoas importantes para o autor. “É uma canção de amor que dedico à minha companheira, Victória, e ao meu poeta preferido, Leonardo Fróes, que tem uma trajetória superlinda. Ele reflorestou uma região no interior do Rio de Janeiro, e a poesia dele decerto fala desses temas.”





Em seu novo álbum, César Lacerda dá voz a “Espiral”, composição dele gravada pela cantora Ceumar; “O fazedor de rios”, interpretada pela primeira vez por Luiz Gabriel Lopes; “Desculpa”, por Nina Fernandes; “Oriki”, registrada por Flávio Tris, e “Lute contra mim”, cantada por Paula Mirhan.





“Minha mãe”, escrita para Gal e Bethânia, finalmente ganha a voz de seu autor. “Esta canção é muito especial. Foi encomendada para o disco da Gal, ‘A pele do futuro’. Marcos Preto, diretor artístico do disco, havia me convidado para musicalizar um poema do Jorge Mautner, pensando na interpretação da Gal e da Bethânia”, conta.





“Foi imensurável o prazer de poder escrever para as estrelas mais luminosas da minha constelação pessoal”, revela. Mas a canção também representou um desafio. “Gal tinha textura vocal mais aguda, muito distinta da Bethânia, que canta tons mais graves. Fazer o dueto foi complexo e muito interessante.”

Regravar esta música é “um diamante” cravado em sua trajetória, diz Lacerda. “As letras do Jorge (Mautner) têm uma coisa que me lembra a minha própria vida. De certo modo, é uma oração, que me lembra a minha mãe,uma pessoa muito importante na minha trajetória musical, pois é pianista. Sou músico por causa dela também”, afirma.

Se a letra de Jorge Mautner ativa lembranças, a melodia transporta seu autor à terra natal. “Essa música me lembra um pouco os sons de Diamantina, onde nasci. É uma canção feita para Nossa Senhora Aparecida. A sonoridade a coloca em um lugar que é muito da Bethânia, mas também é muito meu”, diz.

'Nos próximos 10 anos, virão ainda mais desafios, mas também mais cura. Tenho a vontade de que as canções sirvam como massagem para o coração das pessoas' César Lacerda, cantor e compositor



Voz e violão



Com 10 anos de carreira, César Lacerda é cantautor experiente. Mas confessa: “Década” o deixou “meio tenso” – o álbum saiu em agosto.





“Agora está tudo legal, muita gente está ouvindo e de fato se apaixonando pelo disco. O formato de voz e violão me coloca desnudo, e é uma forma positiva das pessoas se aproximarem das canções”, observa.





Ao falar do futuro, o mineiro sabe o que o aguarda. “Nos próximos 10 anos, virão ainda mais desafios, mas também mais cura. Tenho a vontade de que as canções sirvam como massagem para o coração das pessoas e também para mim, porque, afinal de contas, elas acabam se refletindo na minha própria escuta, no meu desejo de mudança”, conclui.

Capa do disco Década Tiago de Macedo/Lou Alves “DÉCADA”

• Álbum de César Lacerda

• YB Music

• 13 faixas

• Disponível nas plataformas digitais









* Estagiária sob supervisão da editora-adjunta Ângela Faria