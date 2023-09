677

Toninho Horta vai dar aulas para músicos no YouTube e no Instagram Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press







Toninho Horta fará duas lives, sexta (8/9) e sábado (9/9), em seus canais no YouTube e no Instagram, muito bem acompanhado. A primeira será com Beto Lopes (baixo), Cyrano Almeida (bateria) e Írio Júnior (teclados). A segunda, com Juarez Moreira (guitarra), Lincoln Cheib (bateria) e Enéias Xavier (baixo).









"A gente vai tocar algumas coisas e depois eu explico as direções do curso. O pessoal fica em escola aprendendo fórmulas e não tem muito tempo para criar. As aulas seriam ferramentas para os músicos, um estudo mais sobre criatividade e técnica do que teoria", explica Toninho, acrescentando que o projeto é dirigido tanto a iniciantes quanto a profissionais.

Parceiros na Filarmônica de MG

Os módulos serão comercializados individualmente e também em conjunto (os preços só serão divulgados durante as transmissões). O primeiro deles é o "O jeito de tocar Toninho Horta", criado em 2021 por Neto Bellotto, primeiro-contrabaixista da Filarmônica de Minas Gerais, e Gilberto Paganini, violista da mesma orquestra – os dois formam o grupo Do Contra).





"Eles fizeram um trabalho bacana de aprofundamento da parte harmônica de 20 músicas minhas", conta Toninho, que ao final deste módulo faz um improviso em cima de temas. Outro módulo traz performance do músico de várias composições dele, com três câmeras.





O terceiro, de nome "Play along", traz duas faixas conhecidas de Toninho gravadas com baixo, bateria e teclados. "Esta é para o pessoal praticar com qualquer tipo de instrumento". Complementando o material, há dois e-books que abrangem partituras, diagramas de acordes. As lives, diz Toninho, vão durar pouco mais de uma hora. "Sem muito improviso, já que a ideia é mostrar a concepção do curso e a forma de tocar de cada um."

Turnê na Polônia



O lançamento do curso vai coincidir com a nova turnê do músico. Também na próxima segunda, Toninho parte para uma temporada de shows na Polônia. Serão 11 apresentações naquele país europeu ao lado da cantora Dorota Miskiewicz e do percussionista Bodek Janke, ambos poloneses, e do baixista cearense Michael Pipoquinha.





Durante a pandemia, Dorota veio ao Brasil e gravou com Toninho. O disco, registrado por ela em inglês, português e polonês, vai ser lançado na Europa.





TONINHO HORTA ACADEMY

• Lives de lançamento nesta sexta (8/9), às 19h, em português, e no sábado (9/9), às 11h, em inglês, pelo YouTube (@toninhohortaoficial) e Instagram (@toninhohorta).