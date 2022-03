Toninho Horta faz show com inéditas que compôs para os amigos do WhatsApp

Toninho Horta promete show "light" para desanuviar, nestes tempos de guerra e pandemia (foto: Moto Uehara/divulgação)

Toninho Horta faz seu primeiro show com a presença de público na capital, desde a chegada da pandemia. "Mundo em harmonia" está marcado para esta quinta-feira (24/3), às 21h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. O evento faz parte da mostra de filmes "Mais fundo que o mar: O cinema, a música e as esquinas".









Subirão ao palco com ele João Machala (trombone), Lucas de Moro (teclados), Beto Lopes (baixo) e Cyrano Almeida (bateria). Entre as inéditas estão “Vento Leste”, dedicada ao bar localizado no Bairro Floresta, “Café Afinado”, feita para um casal de Araxá, “Uma tarde de ensaio”, dedicada ao trombonista João Machala, e “Um outro vento” composta para o artista plástico Gilberto de Abreu.

OUTRA SONORIDADE



O show de amanhã é um projeto distinto daquele mostrado por ele no Palácio das Artes em 2020, sem plateia, para lançar o disco “Belo Horizonte”.





“Agora estou mais ligado em montar outro grupo, com outra sonoridade, fazer algo diferente. Pensei: farei show só com inéditas. Aí me veio a ideia de compor músicas para os amigos. No ano passado, com a pandemia, criamos o Grupo Harmonia no WhatsApp. Falei com o pessoal: ‘Olha, estou aqui de bobeira, sem fazer nada e quero fazer música dedicada para vocês'”, relembra.









''Havia dito que as 15 primeiras pessoas que me pedissem músicas iriam ter. Tive uns 30 pedidos, mas fechei com as primeiras 15. Pedi a cada um para dar uma ideia, um título ou mesmo sugerir um estilo, um andamento, uma referência" Toninho Horta, cantor, compositor e instrumentista



Em oito dias, Toninho criou oito canções. A princípio, elas fariam parte do show que ele pretendia fazer no Vento Leste, bar de BH frequentado por ele e amigos. “O dono, o pianista Marcelo Dande, se entusiasmou com a ideia e queria que fizéssemos o show ‘Mundo em harmonia’ lá. Acabou que nos dispersamos, talvez por causa da pandemia, isso em maio do ano passado”, conta.





Em junho, Toninho fez convênio com a empresa Anglo América para produzir o evento Movimento Musical Além das Montanhas. “Chegamos a fazer uma semana inteira lá no Centro Cultural Unimed-BH Minas. Gravamos dois shows, seis mesas-redondas, videoaulas e algumas entrevistas e depoimentos”, informa.





O teatro cedeu o espaço para o evento, mas pediu um show como contrapartida. A apresentação de amanhã faz parte da festa de inauguração das salas de cinema do centro cultural, que exibe filmes ligados à história do Clube da Esquina.





Toninho conta que o show será “uma coisa mais light, não só devido ao momento da pandemia, mas à guerra entre Rússia e Ucrânia, uma coisa bem pesada, desagradável”. O título, “Mundo em harmonia”, é uma espécie de recado dele ao planeta.





“Havia dito que as 15 primeiras pessoas que me pedissem músicas iriam ter. Tive uns 30 pedidos, mas fechei com as primeiras 15”, explica. “Pedi a cada um para dar uma ideia, um título ou mesmo sugerir um estilo, um andamento, uma referência. Teve até um amigo, o cantor José Carlos Lassi, que me pediu música para a mulher dele, Laura, que estava acamada e, infelizmente, partiu um tempo depois. Fiz a melodia e ele fez a letra. Ficou muito legal.”





Outra inspiração foi o pianista paraense Robenare, professor da Fundação Carlos Gomes de Música, em Belém. “É uma pessoa muito especial, bacana, criativa, grande compositor. Fiz uma música instrumental pensando no toque de piano dele”, conta. O artista plástico Gilberto Abreu sugeriu o tema do vento – e ganhou a canção “O outro vento”.





Um casal de Araxá, dono do Café Afinado, ganhou a canção batizada com o nome da casa. “O Marcelo Dande, dono do Vento Leste, também ganhou música instrumental com o nome do seu bar”, detalha o compositor.

Quando a fã Lili se encontra com o ídolo, sempre pede para ele cantar “Durango Kid”, sua parceria com Fernando Brant. Lili ganhou uma valsa mineira. “Fiz uma balada linda, que ela adorou. E é exatamente nessa que o Murilo Antunes está me enrolando com a letra”, diz Toninho Horta.

UCRÂNIA, DYLAN E JOÃO

Outro destaque do repertório será a música que ele compôs, no final da semana passada, em homenagem à Ucrânia. Um especial de TV sobre Bob Dylan também o inspirou. “Adorei a entrevista e no final fiz uma canção para ele. Fiz também uma para o João Gilberto (1931-2019), ‘João bem bom’”, revela.

“MUNDO EM HARMONIA”

Show de Toninho Horta. Nesta quinta-feira (24/3), às 21h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. Rua da Bahia, 2.244, Lourdes. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Informações: (31) 3516-1360.