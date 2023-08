677

Anitta chegou ao México para divulgar seu novo projeto na última terça-feira (29/8) Reprodução / Redes Sociais

A cantora Anitta surpreendeu a todos nessa quarta-feira (30/8) ao aparecer dando aula de funk para fãs mexicanos. Ela aproveitou sua passagem no México para divulgar o novo projeto ‘Funk Generation: A Favela Love Story', que tem como objetivo levar o ritmo brasileiro para o mundo.

Com diversos vídeos divulgados nas redes sociais vemos Anitta ensinando os fãs de forma entusiasmada a fazerem o famoso “quadradinho” e todo o gingado brasileiro. O apoio dos fãs a Anitta e a união com o país é nítida não só pelos vídeos, mas pelas bandeiras de Brasil e México unidas durante o encontro.





A aula foi divulgada pela própria cantora em seus stories, convidando os fãs mexicanos a se inscreverem e terem a oportunidade de aprender como “moverte como Anitta”.

A cantora prova que tem fãs por todos os cantos do mundo Reprodução / Redes Sociais

Funk Generation





O pacote com 3 faixas teve início com a canção ‘Funk Rave’, lançada em junho deste ano e responsável pela indicação de Anitta ao VMAs em 2023. No dia 18 de agosto, foram divulgados os dois outros singles que completam o trio: “Casi casi” e “Used to be” que contaram com a produção do DJ Gabriel do Borel.





Afirmando seu objetivo de abraçar as diferentes complexidades do funk carioca com o projeto, a cantora não esconde seu amor pela energia contagiante do estilo brasileiro que influencia tanto sua música quanto as coreografias.





Carreira Internacional de Anitta









E não é a primeira vez que ela mostra estratégias para divulgar o funk pelo mundo. De setembro a dezembro de 2017, a artista lançou o projeto ‘Checkmate’ com o lançamento de videoclipes surpresas mensalmente. Em uma verdadeira jogada de xadrez, a estrela reuniu em um EP várias canções com apelo internacional, se jogando de vez nas línguas inglesa e espanhola.





Após o lançamento de hits como “Is That For Me” e “Downtown” com o colombiano J Balvin, Anitta conseguiu gerar um impacto e atrair uma atenção global. Na sua tacada final, surpreendeu com “Vai Malandra”: um funk genuinamente brasileiro gravado em uma comunidade do Rio de Janeiro.





Em muitas outras aparições públicas desde então, a cantora afirma que cumprirá com a promessa de “levar o funk para o mundo”.





Sem dar muitos detalhes, em uma coletiva de imprensa no México, nesta quarta-feira (31/8), a brasileira disse que pretende fazer uma colaboração com artistas coreanos e surpreender a todos com um lançamento de K-pop. Mostrando que quando se trata de música, ela topa tudo.