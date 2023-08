677

Anitta venceu o VMA em 2022 por 'Envolver' Instagram/Reprodução É do Brasil! Anitta ganhou mais uma indicação ao MTV Video Music Awards (VMA), na categoria "Best Latin", pelo videoclipe de "Funk Rave". O anúncio ocorreu na tarde desta terça-feira (08/8).

Na corrida pela estatueta, a girl from Rio concorre com nomes como Bad Bunny, Shakira e Rosália. “Estou muito feliz em ser mais uma vez indicada ao VMA! Dessa vez com um funk, um projeto que estou realizando com tanto carinho e que gravei em uma favela. É lindo. Me sinto muito honrada e emocionada”, comemora Anitta.





Em agosto do ano passado Anitta cravou mais um recorde em sua carreira, no palco do VMA. Foi a primeira vez que um artista brasileiro ganhou o troféu e fez uma apresentação solo no palco principal do evento. Banhada pela sonoridade do funk carioca, a indicada “Funk Rave” faz parte do bundle de três músicas que Anitta lança no próximo dia 18.