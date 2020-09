VMA foi início desanimador para premiações na pandemia

Lady Gaga se apresentou usando máscara e incentivou os fãs a usar o acessório, considerado essencial para a prevenção à disseminação do novo coronavírus. ''Mascarem-se'', disse a cantora, que apresentou um medley (foto: France Presse)

A 37ª edição do Video Music Awards (VMA), tradicional premiação da MTV norte-americana, provou que a tecnologia pode ser uma grande aliada contra as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. A 37ª edição do Video Music Awards (VMA), tradicional premiação da MTV norte-americana, provou que a tecnologia pode ser uma grande aliada contra as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.





Sem plateia, a cerimônia realizada no último domingo (30) foi feita por uma equipe reduzida e contou com apresentações pré-gravadas em palcos espalhados por diferentes pontos de Nova York.





Comandada pela atriz Keke Palmer, a noite consagrou um recurso tecnológico já bastante difundido: o chroma key, que consiste em colocar uma imagem sobre outra por meio do anulamento de uma cor-padrão, como o verde.





Esse recurso possibilitou a exibição do desfile de convidados pelo tapete vermelho antes do início da premiação e, mais tarde, o desfile de celebridades como Kelly Clarkson, Jaden Smith e Joey King anunciando, diretamente de suas casas, os vencedores no palco principal virtual, o que conferiu unidade para a cerimônia.





A performance de abertura ficou por conta do cantor The Weeknd, que se apresentou no topo de um prédio, a mais de 300 metros de altura. Ele levou para casa o maior prêmio da noite, o de Vídeo do ano, por Blinding lights, e dedicou a vitória a Jacob Blake e Breonna Taylor, ambos vítimas de atos de brutalidade cometidos por policiais brancos nos Estados Unidos. Breonna foi assassinada em sua casa, enquanto dormia; Jacob está hospitalizado, depois de ter sido alvejado com diversos tiros. Dificilmente ele voltará a andar.



A rapper Doja Cat recebeu o prêmio de Artista revelação (foto: France Presse)



VENCEDORA

Como de costume, Lady Gaga chamou a atenção por seus looks extravagantes, que incluíam máscaras customizadas. A cantora foi a grande vencedora da noite. Além de ter arrematado quatro dos nove prêmios aos quais estava indicada – Artista do ano; Canção do ano; Melhor colaboração; e Melhor fotografia –, ela recebeu o inédito Tricon Award, prêmio que reconhece seu trabalho em diferentes áreas, como música, cinema, moda e filantropia.





Ao lado de Ariana Grande, Gaga fez a performance mais comentada da cerimônia, apresentando um medley das músicas Chromatica I, 911, Rain on me e Stupid love. A cantora não poupou no quesito coreografia, tocou piano e fez três trocas de figurino, ao ritmo dos cortes de câmera. Tudo isso com uma máscara estilizada, provando que usar o acessório de maneira correta não é uma tarefa tão difícil.





Consagrada Artista revelação, Doja Cat se apresentou em um cenário futurista projetado digitalmente. Com um time de bailarinos devidamente paramentados com equipamentos de segurança, a rapper caloura na premiação cantou as músicas Say so e Like that.





Quem também estreou no VMA foi o grupo de k-pop BTS, que performou o single Dynamite direto da Coreia do Sul. A banda conquistou os troféus de Melhor clipe pop, Melhor clipe de k-pop e Melhor coreografia, todos pelo vídeo da música On.





Miley Cyrus, que venceu a categoria Melhor direção de arte e Melhor edição com o clipe da música Mother's daughter, apresentou seu novo single, Midnight sky. Imersa na atmosfera oitentista da canção, a performance minimalista ficou marcada pelos jogos de luz e pela autorreferência, já que a cantora encerrou a apresentação em cima de um disco de espelhos, um aceno para a polêmica apresentação que fez no VMA de 2013 cantando a música Wrecking ball.





Para fugir um pouco da bolha pop norte-americana, a cerimônia teve segmentos dedicados à música latina, com a apresentação do grupo Black Eyed Peas, que cantou Vida loca e I gotta feeling, e da boyband CNCO, que apresentou Beso. CNCO venceu o prêmio de Melhor performance da quarentena, categoria criada para esta edição 2020, marcada pela pandemia do novo coronavírus, assim como Melhor clipe caseiro, vencida por Stuck with U, de Ariana Grande e Justin Bieber.





Maluma, que levou para casa o prêmio de Melhor clipe de música latina, por Qué pena, cantou Hawái em uma espécie de drive-in.





Aposta da música pop, o duo Chloe x Halle chamou a atenção no pré-show, apresentando Ungodly hour num cenário sombrio, com figurinos brilhantes. A dupla mostrou sincronia na coreografia e afinação nos vocais.





Por ter sido completamente pré-gravado, o VMA 2020 não teve espaço para polêmicas e controvérsias. Em edições passadas, a premiação se debruçava sobre o imprevisto, como quando Kanye West interrompeu o discurso de Taylor Swift; Madonna tascou um beijo em Britney Spears e Christina Aguilera; e Beyoncé anunciou sua primeira gravidez.



Miley Cirus encerrou sua apresentação com uma imagem que remete ao clipe de Wrecking ball (2013). A cantora foi alvo de controvérsia na edição do VMA daquele ano, quando fez uma performance considerada hipersexualizada (foto: France Presse)





ESTRANHO Ainda que repaginado, o Video Music Awards na pandemia soa estranho para quem esperava um entretenimento à altura de sua versão ao vivo. Também é decepcionante não poder assistir às estrelas na plateia, reagindo às apresentações, ficando surpresas ou se decepcionando quandos os vencedores são anunciados.





Criado em 1984 pela MTV com o objetivo de premiar os melhores videoclipes, em 2020, o VMA nunca se aproximou tanto do formato que homenageia. No esforço de criar performances inéditas e entreter um público supostamente confinado em casa, o que os artistas fizeram foi produzir novos clipes para músicas já transpostas para esse formato. O resultado foi criativo, considerando as adversidades de 2020, e deve servir de exemplo para premiações que estão por vir. Mas não deve permanecer quando a pandemia passar.





Se não houve polêmica ao vivo, na manhã da segunda-feira (31) seguinte à premiação, a tag #MTVRacista era uma das mais comentadas pelos brasileiros no Twitter. Usuários da rede social apontavam que artistas negros só têm espaço na premiação em categorias como Melhor clipe de hip-hop e R&B.





Além disso, foi levantada a hipótese de o Tricon Award ser o novo nome do Michael Jackson Video Vanguard Award, prêmio especial de mérito dado a artistas e diretores de videoclipes por “contribuições notáveis” e “impacto profundo” na cultura pop.





MJ No ano passado, circulou uma versão extraoficial sobre a intenção da MTV de alterar o nome do prêmio, após a difusão do documentário Leaving neverland (2019), de Dan Reed, que detalha acusações de abuso sexual por parte de Michael Jackson em dois de seus fãs mirins.

No mesmo ano, o canal voltou a ser acusado de discriminação por criar uma categoria específica para k-pop. Fãs do gênero avaliam que a atitude coloca artistas coreanos “em um gueto”. Em 2020, por exemplo, o grupo BTS concorreu nas duas categorias, tanto de k-pop quanto de pop – e venceu nas duas.









» TRICON AWARD

•Lady Gaga

» CLIPE DO ANO

•Blinding lights – The Weeknd

» ARTISTA DO ANO

•Lady Gaga

» MÚSICA DO ANO

•Rain on me – Lady Gaga e Ariana Grande

» MELHOR COLABORAÇÃO

•Rain on me – Lady Gaga e Ariana Grande

» ARTISTA REVELAÇÃO

•Doja Cat

» MELHOR CLIPE POP

•On – BTS

» MELHOR CLIPE DE HIP-HOP

•Savage – Megan Thee Stallion

» MELHOR CLIPE DE ROCK

•Orphans – Coldplay

» MELHOR CLIPE ALTERNATIVO

•Bloody valentine – Machine Gun Kelly

» MELHOR CLIPE LATINO

•Qué pena - Maluma e J. Balvin

» MELHOR CLIPE DE R&B

•Blinding lights – The Weeknd

» MELHOR CLIPE DE K-POP

•On – BTS

» MELHOR CLIPE POR UMA CAUSA

•I can't breathe – H.E.R.

» MELHOR CLIPE CASEIRO

•Stuck with U – Ariana Grande e Justin Bieber

» MELHOR PERFORMANCE DA QUARENTENA

•CNCO - MTV Acústico Em Casa

» MELHOR DIREÇÃO

•Taylor Swift – The man

» MELHOR FOTOGRAFIA

•Rain on me – Lady Gaga e Ariana Grande

Fotografia de Thomas Kloss

» MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

•Mother's daughter – Miley Cyrus

Direção de arte de Christian Stone

» MELHORES EFEITOS VISUAIS

•Physical – Dua Lipa

Efeitos visuais de EIGHTY4

» MELHOR COREOGRAFIA

•On – BTS

Coreografia de Son Sung Deuk, Lee Ga Hun e Lee Byung Eun

» MELHOR EDIÇÃO

•Mother's daughter – Miley Cyrus

Edição de Alexandre Moors e Nuno Xico

» MELHOR GRUPO

•BTS

» MÚSICA DO VERÃO

•How you like that – Blackpink