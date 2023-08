677

Anitta lança um pacote com três músicas chamado "Funk Generation: A Favela Love Story" Gabriela Schmidt/Divulgação Anitta lançou na noite desta quinta-feira (17/8) um pacote com três músicas chamado "Funk Generation: A Favela Love Story". O pequeno álbum, que inclui o single já lançado, "Funk Rave", dá continuidade à reaproximação estética da cantora com o funk brasileiro.

A narrativa tem início com “Funk Rave”, lançada em junho de 2023. O BPM sobe em “Casi Casi”, continuação direta do primeiro single. A letra, sensual e divertida, mistura versos em espanhol, português e inglês. E mostra uma Anitta clássica: forte e sem papas na língua. O fechamento do bundle vem com “Used To Be”, funk melody que nos apresenta uma Anitta apaixonada.

“O funk carioca é cheio de nuances, subgêneros e tudo mais. É por isso que um dos meus objetivos com esse bundle era abraçar essa complexidade, esses vários sons… Aqui tem melody, batidão, rave e outras sonoridades que eu adoro desse universo”, divide a artista.

Os videoclipes para cada uma das novas músicas, que formarão uma trilogia, serão lançados ao meio-dia desta sexta-feira (18/8). “Nesse projeto eu mergulho no funk. O ritmo que me criou e que faz parte da cultura de onde eu nasci. Nos visuais, tem muito do que eu mesma vivi na favela. Além de produtores internacionais, fiz questão de trazer brasileiros para este time incrível. A contribuição deles foi essencial”, ela expõe.

“Exaltar a nossa cultura é uma das missões da minha carreira internacional”, explica Anitta. “E acho que essa foi a forma perfeita de começar os trabalhos. É uma música que não pede licença, é contagiante. Eu amo”.

Ancoradas em ritmos brasileiros, as três faixas têm como principal presença o DJ Gabriel do Borel, responsável pelas batidas, além de Anitta. Em cada canção, ele colabora com outros produtores, como Márcio Arantes e a equipe Brabo.