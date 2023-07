677

Fora dos holofotes, a funkeira mantém uma amizade com a atriz Redes sociais/Twitter

Em um evento da Samsung, que ocorreu nessa terça-feira (25/7), em Seul, na Coreia do Sul, celebridades de todo o mundo marcaram presença, inclusive Anitta. No “Galaxy Unpacked 2023”, onde a empresa lançou novos celulares, os famosos aproveitaram para trocar figurinhas. A atriz Sydney Sweeney foi uma das que resolveu registrar o momento ao lado da cantora de k-pop Wonyoung, mas o fato de Anitta não ter sido convidada para a foto chamou a atenção da web.

%uD83D%uDEA8 VEJA: Sydney Sweeney tira selfie com Wonyoung em evento da Samsung e deixa Anitta de fora da foto. pic.twitter.com/MEjjEkRxfw %u2014 POPTime (@siteptbr) July 26, 2023







Em um vídeo divulgado no Twitter, é possível ver a atriz se posicionando para registrar a foto com a ídola e a brasileira ao lado se preparando para a selfie, mas a intenção de Sydney não era incluir Anitta. A situação, que não passou de um acaso, repercutiu na internet e vários internautas se divertiram e fizeram memes. O mais engraçado do caso, foi a brasileira ter sorrido para a selfie e ao perceber que não ia participar, continuou sorrindo e fingir que nada aconteceu.





Em outro vídeo publicado nas redes, a cantora conversa e dá as mãos para Sidney, afinal, fora dos holofotes elas mantêm uma amizade. Internautas não viram a cena como se a artista norte-americana tivesse agido por maldade, mas se divertiram mesmo assim. “ela esperando KKKKKKKK tadinha”, disse uma internauta. “a anitta sem graça mkjjkkllkkkkkkkk”, disse outra. “a cara da Anitta KKKKKK tadinha”, disse outro.









Já os fãs da funkeira acharam desnecessária a repercussão do acontecimento nas redes e saíram em defesa da cantora. “Amo mais um viral pra tudo girar em torno da maior”, disse uma fã. “Sim, mas das 1000 pessoas q tavam no evento quem q tava do lado das 2??!! Q preguiça”, disse outro. “Que mico kkkkk A Sydney vive comentando as fotos da Anitta. Claramente não cabia na foto”, disse um terceiro.