Mick Jagger mantém o pique após 60 anos de carreira BERTRAND GUAY / AFP

O vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, completa 80 anos hoje (26/7). Dono de um talento inigualável, a lenda do rock conquistou seu lugar na história da música com sua postura rebelde, gingado único e muito sexy appeal.

O inglês nasceu em Datford, no Reino Unido, em 1943. Sua história na música começou no seu aniversário de 18 anos, em 1961, quando marcou com o amigo Keith Richards de se encontrarem para fazer música. Um ano depois, nasceu uma das maiores bandas do mundo, a Rolling Stones. O nome foi inspirado no provérbio "a rolling stone gathers no moss" (pedra que rola não cria limo), e de uma canção de Muddy Waters.

Em oposição aos “meninos bonzinhos” dos Beatles, Jagger e sua turma assumiram a fama de bad boys, que sempre fez questão de escandalizar. Junto com Richards, ele foi condenado por posse de drogas ilícitas em 1967.

Não se tratava somente de uma jogada de marketing, já que Jagger mostrava toda sua liberdade musical e corporal em cima do palco, além de ter uma vida pessoal conturbada. Pai de oito filhos, Lucas Jagger, fruto de um breve relacionamento amoroso com a apresentadora brasileira Luciana Gimenez, é um dos deles.

Em 2003, Mick Jagger recebeu uma honraria das mãos do então príncipe e atual Rei Charles III, o título de cavaleiro, por seus "méritos em prol da música popular". Desde então, Mick Jagger pode ostentar um "sir" antes do nome.

Com o passar dos anos, a fama de bad boy ficou para trás e, hoje em dia, Jagger não é mais visto em cenas polêmicas, mas sim no Lord's Stadium, nas partidas do time inglês de críquete. Ele também é figura carimbada em diversos jogos de futebol, especialmente durante as Copas do Mundo.

A voz do hino ‘(I can't get no) Satisfaction’ já cantou que “chatice é envelhecer”, mesmo assim, ele parece não estar entediado. Ainda com muito pique, saiu em turnê pela Europa com os Rolling Stones para comemorar o 60º aniversário do grupo, se apresentando, pela primeira vez, sem o baterista Charlie Watts, morto em 2021.

Para celebrar os 80 anos, Jagger planeja uma grande festa em Londres, ainda sem detalhes revelados. A banda também prepara um novo álbum de músicas inéditas.