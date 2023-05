Tina Turner tinha crush em Mick Jagger

677

Cantora dividiu o palco com o vocalista dos Rolling Stones no final da década de 1960, durante turnê da banda inglesa; performance de Turner foi destaque no documentário dos Stones (foto: Instagram/Reprodução)

Em uma de suas últimas entrevistas, dada ao jornal britânico The Guardian, Tina Turner revelou que sempre teve um queda por Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones. A declaração foi feita em abril deste ano, quando o musical homônimo da cantora completou cinco anos.

Ela dividiu palco pela primeira vez com a banda britânica no final da década de 1960. Sua performance sensual na turnê acabou sendo um dos destaques de "Gimme Shelter" (1970), documentário dos diretores Albert e David Maysles, sobre a jornada de shows da banda inglesa que contou com a participação da cantora.

No ano seguinte, em 1971, juntamente com o marido Ike Turner, ela lançou “Proud Mary”, uma versão do single do grupo Creedence Clearwater Revival. O sucesso do hit na voz de Turner garantiu a ela a gravação do álbum "Workin' Together" e uma apresentação no Carnegie Hall.

Na sequência, partiu para uma bem-sucedida carreira solo e se enveredou pelo cinema. Quando tudo parecia dar certo para a cantora, Ike tornou-se mais abusivo, agredindo-a constantemente e usando grandes quantidades de cocaína. A relação insustentável chegou ao fim, quando Ike deu uma surra em Tina a caminho de um hotel em Dallas, em 1976.

A turbulência na vida pessoal de Tina acabou se refletindo em sua carreira. Com o final do casamento, Tina assumiu e se afundou em uma série de dívidas de negócios que tinha com Ike, e ainda viu a carreira naufragar, lançando singles que foram verdadeiros fracassos comerciais.

Somente uma década depois, com ajuda de David Bowie, Tina conseguiu se reerguer, lançando sua versão da canção "Let's Stay Together", do cantor norte-americano Al Green, em 1983; e, na sequência, o álbum "Private Dancer" (1984).

Tina Turner morreu nesta quarta-feira (24/5), aos 83 anos. O anúncio foi feito pelo perfil oficial da cantora nas redes sociais e a causa da morte não foi informada.

“É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Tina Turner. Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas do amanhã”, diz a publicação.