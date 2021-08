Morte de Charlie Watts: o dia em que o baterista dos Rolling Stones deu um soco em Mick Jagger

Mick Jagger e Charlie Watts tiveram uma briga que colocou em xeque a relação deles como membros dos Rolling Stones (foto: Getty Images)

Charlie Watts, que morreu na terça-feira (24/8) aos 80 anos, sempre foi caracterizado como um dos membros mais descontraídos dos Rolling Stones.

O baterista da banda britânica sempre mostrou uma personalidade mais afável e tentou evitar ser o centro das atenções do grupo dando poucas entrevistas.

Porém, mais de 50 anos de trajetória com o grupo são um longo caminho e centenas de situações surgiram dessa convivência que agora, por ocasião de sua morte, têm sido relembradas por muitos.

Um dos casos mais falados foi a briga, inclusive com um soco, que o tranquilo Watts teve com o próprio Mick Jagger - que mostra que a relação deles foi marcada por altos e baixos.

O motivo da disputa: o cantor se referiu a ele como "meu baterista".

"Meu baterista"

O incidente foi descrito em Vida, a autobiografia do guitarrista dos Stones Keith Richards publicada em 2010, e também no livro Under their thumb (Como um Bom Garoto Se Misturou Com os Rolling Stones), escrito por Bill German, editor de um fanzine dos Rolling Stones que acompanhou a banda de perto por quase duas décadas e garantiu entrevistas e material inédito.

Segundo este último, a briga aconteceu em Amsterdã, em 1984, quando Jagger era uma das pessoas mais famosas do mundo.

O grupo realizou uma reunião na Holanda para discutir se eles deveriam continuar ou se separar.

"Nada disso deveria importar para você porque você é apenas meu baterista", disse Jagger a Watts, de acordo com a publicação de German.

Rolling Stones: Watts teve uma briga com Jagger que incluiu um soco (foto: Getty Images)

Sem reagir na hora, Watts voltou para seu quarto no hotel onde estavam hospedados. Depois de ponderar o que havia acontecido, ele calçou os sapatos e foi para o quarto de Jagger.

Assim que ele abriu a porta, o baterista deu um socou diretamente no queixo. "Eu não sou o seu baterista, você é o meu cantor", disse ele.

Sem mais delongas, Watts se virou e saiu calmamente da sala.

"Traseiro de Mick"

Keith Richards confirmou o episódio marcante em sua autobiografia, embora com algumas diferenças na história.

De acordo com seu relato, ele e Jagger voltaram ao hotel em Amsterdã às 5:00 da manhã depois de uma noite fora e o cantor então quis ligar para Watts.

"Eu disse a ele: 'Não ligue para ele, não agora'. Mas ele ligou e disse: 'Onde está meu baterista?'. Não houve resposta e ele desligou o telefone", diz o livro.

De acordo com Richards, 20 minutos depois alguém bateu na porta do local em que ele estava com Jagger.

Era Charlie Watts, que, longe de aparecer de pijama àquela hora, parecia perfeitamente vestido de terno, gravata e perfumado.

"Eu abri a porta e ele nem olhou para mim, passou direto por mim, parou na frente de Mick e disse: 'Nunca mais me chame de seu baterista'. Então ele o agarrou pela lapela do paletó e desferiu um gancho de direita", disse Richards.

Segundo o guitarrista, sua intervenção foi necessária para que a briga terminasse e, mesmo 12 horas depois, Watts estava decidido a acertá-lo novamente.

Depois da briga, a relação entre cantor e baterista foi reconstruída (foto: Getty Images)

Seja como for, a relação entre cantor e baterista foi reconstruída e isso foi confirmado em inúmeras entrevistas décadas após sua famosa briga.

"Acho que a idade nos suavizou um pouco. Mick é uma ótima pessoa se você estiver com um problema", disse Watts ao jornal britânico The Daily Record em 2012.

"Você está cansado de ver o traseiro de Mick depois de todos esses anos?", um fã perguntou a ele em uma sessão de perguntas e respostas de 2015 no Twitter, referindo-se a sua posição no palco em relação ao vocalista da banda.

"Não. É uma das melhores vistas do país", Watts respondeu com uma risada.

Nesta terça-feira, horas após a morte de seu parceiro ser divulgada, Jagger prestou homenagem a ele por meio de sua conta no Twitter.

Fez isso com uma publicação simples, sem nenhum texto, e que só mostrava uma foto de Watts na frente de sua bateria e com um largo sorriso.

